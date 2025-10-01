Manchester City esperará que estén involucrados en la próxima Copa Mundial del Club, hablando de tres clubes ingleses, y no dos, los del torneo 2029,

Manchester City participó en la Copa Mundial de Clubes en los Estados Unidos (Imagen: AP)

Se agregará un club inglés a la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA, porque se espera que las limitaciones en el máximo de equipos por país sean separadas.

Manchester City y Chelsea, que ganaron la Liga de Campeones en 2023 y 2021, fueron los dos representantes de la Premier League en la renovada Copa Mundial del Club en el verano.

La ciudad de Pep Guardiola alcanzó los últimos 16 antes de que perdiera ante el equipo de Saudi Pro League Al-Hilal, mientras que Chelsea continuó y ganó el torneo después de ganar una victoria por 3-0 contra Paris Saint-Germain.

Según el Times, la UEFA no solicitaría un paso de FIFA para aumentar el límite de dos clubes por nación a tres, pero tendría un problema si el torneo se incrementara cada dos años o expandir 32 equipos.

Algunos en la FIFA estaban frustrados porque el torneo inaugural en los Estados Unidos se jugó sin los campeones en Inglaterra, Italia y España, Liverpool, Napoli y Barcelona, ​​lo que provocó críticas. Permitir tres clubes por país reduciría las posibilidades de que esto tenga lugar en cuatro años.

El futuro de la Copa Mundial del Club se planteará el jueves durante una reunión de la FIFA, aunque no habrá una decisión definitiva sobre la cantidad de clubes que aún se incluyen por país.

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, pensó que el torneo había sido un gran éxito. Cuando se le preguntó si estaba a favor de aumentar la cantidad de clubes en el club de la Copa Mundial, le dijo a la Conferencia de Negocios Deportivos de Líderes en Londres: «Después de la primera, como administrar una empresa, ¿tiene el producto adecuado después de su primer mes que tiene suficientes personas?

«Tenemos que discutir con las partes interesadas como la ECA en Europa, ¿fue el formato el formato correcto? ¿Necesitamos más clubes o tenemos una variedad diferente de clubes en términos de cómo son elegibles?»

Los 12 clubes europeos para la competencia de este año se clasificaron al ganar la Liga de Campeones en las últimas cuatro temporadas o a través del club de la UEFA Coëfficiëntranglist. Si se permitieran tres clubes ingleses en la Copa Mundial 2025, Liverpool habría sido registrado como parte del torneo.

Aumentar el número de equipos, y por lo tanto, las competiciones, no irían bien con algunos. Entre los que pueden estar en contra de eso, el intermediario Rodri, quien admitió, es que los jugadores podrían atacar si el horario aumenta.

«Creo que estamos cerca de eso», dijo Rodri cuando se le preguntó si los jugadores atacan. Si permanece así, es un momento en que no tenemos otra opción, pero echemos un vistazo. «

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.