Man City no puede ignorar el récord de Bernardo Silva en la frustración ‘abuelo’

Bernardo Silva fue por las críticas a su contribución de ataque el miércoles, pero el récord de Manchester City cuando juega es excelente.

Manchester City es considerablemente mejor cuando Bernardo Silva juega

Pep Guardiola se refirió a Bernardo Silva la semana pasada como abuelo y más fanáticos del Manchester City, el capitán consideró cada vez más una muleta que tiene su juego de ataque.

Silva estaba estacionado nuevamente en el ala derecha para el empate 2-2 con Mónaco, y se siente notable esta temporada atacar a ese lado, simplemente no tiene el mismo entusiasmo que es el caso. No es culpa de Silva, pero probablemente esté mejor en un papel más defensivo si necesita ser utilizado y en competencias donde la ciudad no termina sus posibilidades, como el miércoles por la noche, la investigación sobre lo que Silva ofrece en el último tercer aumento.

Sin embargo, no todo es como parece. Silva puede tener limitaciones claras en ese papel, pero el equipo ha tenido serios problemas esta temporada sin él.

Cuando Silva está en el campo, los Blues tienen una puntuación total de 12-2. Eso incluye la reciente carrera contra United, Napoli y Arsenal, pero también evitó los colapsos contra Tottenham y Brighton.

Los Spurs se sintieron particularmente reveladores. Después de una victoria por 4-0 sobre los lobos durante el primer fin de semana, Rayan Cherki fue recompensado con un comienzo en lugar de Silva, pero el saldo fue eliminado y los Blues fueron 2-0 en el momento en que Guardiola llamó a su patrón.

Se podría afirmar que el sorteo ya se había convertido en una semana después en Brighton para uno de los peores rendimientos del equipo, pero en realidad jugaron bien en la primera hora y fue 1-1 cuando Silva se fue. Sin Silva, el récord de la ciudad en la Premier League y la Liga de Campeones Four Goes ha sido anotado y se admitieron cuatro goles.

Se podría argumentar que un mejor jugador atacante en el papel de Silva habría sido mejor, pero Cherki y Omar Marmoush resultaron heridos y Savinho y Oscar Bobb no han sabido realmente sus posibilidades si se dio la oportunidad. Silva también puede ser empujado, pero luego Tijjani Reijnders y Phil Foden son mucho mejores en el medio y nadie está justo en la puerta para desafiar su lugar en el equipo.

Silva no tiene los pasos de Jeremy Doku o el ritmo de Foden para desbloquear las defensas, y siempre tendrá la sensación de que es, para usar una palabra que el Arsenal ha seguido recientemente, un freno de mano en el equipo o un mecanismo de seguridad para que Guardiola garantice la protección para el control y la posesión que quiere.

¿Pero es eso algo malo? El gerente no quiere convertir la ciudad en un equipo construido exclusivamente para el contraataque y Silva es uno de los mejores jugadores para reciclar bolas y controlar el ritmo.

Luego está el liderazgo que implica. ¿Es una coincidencia que el equipo nunca haya ido con Silva en el campo esta temporada cuando determina el estándar con su dedicación y capitán?

Posiblemente, y es difícil darle a Silva todo el honor por su récord considerablemente mejor con él que sin él de la forma en que se da la máquina de gol que Erling Halend, la temporada ha comenzado. Probablemente se merece más de lo que obtiene actualmente, porque es difícil argumentar en contra de las contribuciones de Silva para que el equipo pueda ser mejor.

Ese es un valor subestimado, y especialmente cuando no hay compañeros de equipo que hagan una materia convincente cuando pueden hacerlo mejor. Silva nunca será un extremo y extremo extremo, pero actualmente está ayudando a ofrecer estabilidad que resulte en victorias.

