Man City necesita acertar en una decisión importante; podría definir su temporada

Rodri volvió a la plantilla de la jornada del Manchester City en Nottingham Forest

Rodri regresó al equipo del Manchester City en la jornada del sábado en Nottingham Forest. El talismán del centro del campo ha tenido una temporada plagada de lesiones tras recuperarse de una grave lesión de rodilla en las últimas semanas de la temporada pasada.

Jugó sólo ocho partidos y ha estado luchando con problemas en los isquiotibiales, lo que significa que no ha jugado desde la victoria sobre Bournemouth a principios de noviembre, cuando entró en los momentos finales. Pep Guardiola dijo a principios de esta temporada que el jugador de 29 años no podía jugar tres partidos en una semana y luego rápidamente lo inició contra Manchester United, Napoli y Arsenal en septiembre.

Luego, el centrocampista se perdió la victoria liguera sobre el Burnley y jugó una hora en la Liga de Campeones en Mónaco antes de abandonar temprano el partido contra el Brentford. Quizás esté en debate si volvió a la acción demasiado rápido en la capital, así como si al internacional español se le debería haber pedido que jugara tres partidos de esa intensidad en siete días en septiembre.

Desde entonces, Guardiola ha dicho repetidamente que no quiere correr el riesgo de sufrir más reveses para Rodri y ha hablado de minimizar el riesgo. No fue convocado cuando el City ganó en Forest y el técnico de los Blues ha dicho que no espera que su estrella vuelva a su mejor nivel hasta que se acerque la Copa del Mundo, dados los problemas de lesiones de Rodri en los últimos 15 meses.

Con Nico González haciendo acto de presencia en ausencia de Rodri y el calendario festivo siendo relativamente amistoso en términos de días entre partidos, no hay necesidad de apresurar a Rodri a regresar al equipo antes de que esté listo.

Podría ser un caso de poco y con frecuencia, ya que el mediocampista entrará y saldrá de los juegos durante las próximas semanas mientras el City equilibra sus minutos de la jornada. Guardiola sabe que debe tener cuidado.

«Si puede estar en forma, ¿qué puedo decir de Rodri?», dijo antes del partido contra el Forest. «Llevamos un año y medio sin él. Fue una gran pérdida para nosotros, pero hemos tenido dos o tres contratiempos y tenemos que tener cuidado con los minutos y cuándo estará listo. Escucho mucho al médico y a los fisioterapeutas. Empieza en el banquillo y será muy importante para nosotros».

Es muy importante que el City y Rodri consigan recuperar su forma física. Si lo hace, podría ser un catalizador decisivo de cara a la segunda mitad de la temporada.