Man City Line-Up vs Tottenham predijo cuando James Trafford comienza y tomó la decisión de Rodri

Manchester City toma esta hora del almuerzo contra Tottenham en la Premier League

James Trafford ocupará su lugar en la portería para el Manchester City contra los Spurs

Manchester City dará la bienvenida a Rodri y Phil Foden en su equipo de la jornada para la visita de Tottenham este fin de semana.

La pareja estaba ausente para la victoria del día de apertura en Molineux, pero está de vuelta en el redil para la colisión con Spurs el almuerzo del sábado.

Todavía están regresando al XI todavía se puede ver después de que City todavía fue sentenciado a una victoria del día de apertura de 4-0 sobre los lobos. Ederson, quien es objeto de interés de transferencia, también está disponible, pero James Trafford dio una exhibición exitosa sobre el debut y parece permanecer en la meta.

En la parte posterior, con Josko Gvardiol todavía fuera de juego y Nathan Ake y Manuel Akanji conectados a los movimientos en los últimos días, parece probable que la misma espalda se llame cuatro. Rico Lewis está inmediatamente ocupado con Matheus Nunes, pero se desempeñó bien en Wolves, mientras que John Stones fue excelente en su larga y esperada reembolso del primer equipo.

Ruben Dias, recién salido de un nuevo contrato, comienza en el corazón de la defensa y Ryan Ait-Nouri probablemente hará el lado izquierdo de sí mismo.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Más adelante, Nico González fue el único centrocampista natural que estaba disponible para Pep Guardiola el fin de semana pasado y, aunque Rodri ahora está en la mezcla, sería un riesgo tirarlo bien para que González Tijjani Reijnders pueda hacer partículas el fin de semana pasado.

Oscar Bobb impresionado por el lado derecho y ha hecho lo suficiente para mantener su lugar y Bernardo Silva probablemente comenzará de nuevo como capitán. Jeremy Doku es quizás el más vulnerable en medio de la presión de Omar Marmoush y el Foden recurrente, mientras que Rayan Cherki, claro del banco con un objetivo, también apuntará.

Foden sería un riesgo, ya que acaba de regresar a la aptitud completa y es posible que Marmoush se retire en la casa. Erling Haaland liderará la frontera.

Ciudad predicha XI: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; González, Reijnders, Bernardo; Bobb, Haaland, Marmoush.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.