Man City Line -Up vs Napoli predicho cuando comienza Mathes Nunes y se tomó la decisión de John Stones

Tren Manchester City antes del juego de Champions League con Napoli

Manchester City comienza su campaña de la Liga de Campeones el jueves por la noche cuando los campeones italianos visitan Napoli de Etihad.

Gran parte de la estructura estará dominada por el regreso de Kevin de Bruyne a Manchester, solo una cuestión de meses después de que la ciudad belga abandonara la ciudad cuando no se le ofreciera un nuevo contrato. El centrocampista comenzará a los visitantes, que han abierto su campaña nacional con tres victorias consecutivas.

City pasa el último tiempo de espera al partido a fondo de una victoria muy necesaria sobre el Manchester United en el Derby. La victoria por 3-0 llegó con una gran cantidad de positivos para Pep Guardiola, donde Erling anotó dos veces, Phil Foden miró en el ritmo y el debutante Gianluigi Donnarumma que es impresionante en la portería.

El italiano habló por primera vez el miércoles con los medios de comunicación como jugador de la ciudad y el jugador de 26 años ocupará su lugar entre los puestos para la visita de Napoli.

La composición de los cuatro traseros sigue siendo difícil de predecir, pero John Stones es adecuado para capacitar el miércoles. Parece arriesgado lanzar el internacional inglés directamente al XI y la confrontación de la Premier League con el Arsenal el domingo, significa que debe tenerse en cuenta al equipo contra los Gunners.

Rayan Ait-Nouri está herido y Nico O’Reilly puede continuar a la izquierda con Josko Gvardiol y Ruben Dias, que forman un par de pares centrales sólidos. Con O’Reilly, que ofrece el impulso de ataque de la espalda completa, puede ser que Mathues Nunes reciba el visto bueno a la derecha por encima de Abdukodir Khusanov, quien dijo Guardiola después de que la victoria sobre United no puede jugar mientras continúa adaptándose al fútbol inglés, y a Rico Lewis.

En el centro del campo, Rodri comienza a regresar a De Groove y jugó 76 minutos contra United. Será necesario contra el Arsenal, por lo que tal vez esta sea una oportunidad para que Nico González empiece. Tijjani Reijnders no se ha perdido el fútbol por un minuto esta temporada y puede volver a ir.

Phil Foden miró hacia su mejor centro en el Derby y debería estar allí con Bernardo Silva, quizás la mejor opción a la derecha para la estabilidad en lugar del empuje de ataque de Savinho o Oscar Bobb.

Erling Haaland liderará la frontera y Jeremy Doku merece mantener su lugar a la izquierda después de un buen espectáculo contra United.

Predicción Ciudad XI: Donnumom, Monjas, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Memories, Bernardo, Fden, Doku, Haaland