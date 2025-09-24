Man City Line-Up vs Huddersfield predijo cuando John Stones comienza y tomó grandes decisiones

Noticias del equipo de Manchester City antes de la Copa Carabao: Stopdas con Huddersfield Town.

Man Stadsdeverdiger John Stones (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

El jefe de Manchester City, Pep Guardiola, ha confirmado que desde el inicio, los jugadores de la Academia estarán involucrados contra Huddersfield Town en la Copa Carabao esta noche.

De Blues -Baas eligió el mismo equipo la semana pasada para tres juegos consecutivos con su grupo que obtuvo victorias sobre el Manchester United y Napoli antes de un último minuto de Gabriel Martinelli, la ciudad negó una preciosa victoria en el Arsenal.

Pero el horario y la naturaleza de la oposición han tenido un impacto en el equipo de la ciudad y varias estrellas se quitan la noche en Yorkshire.

James Trafford ciertamente parece estar en la meta después de haber perdido su lugar ante Gianluigi Donnarumma desde que el italiano llegó el día de la fecha límite del PSG.

En la parte posterior, John Stones probablemente necesita los minutos del partido a su regreso a la condición física y al menos la mitad del internacional inglés sentiría progreso.

Nathan Ake vino del banco de Emirates y puede comenzar contra Huddersfield, tal vez a la izquierda con Nico O’Reilly y Josko Gvardiol que necesitan respirar.

El prometedor adolescente Stephen Mfuni podría colaborar con Nunes de Mathues a la derecha.

Rico Lewis puede tener la oportunidad de jugar en su posición favorita en el mediocampo junto con Nico González y otro prospecto de la academia Divine Mukasa puede obtener el visto bueno en el papel de ataque.

En el frente se encuentra un frente suave de Savinho, Oscar Bobb y Phil Foden, quizás el mejor apuesta con este último, el único sobreviviente del fin de semana dada la necesidad de dejar que Erling Haaland descanse.

Guardiola admitió para el juego de Huddersfield que le gustaría pagar durante minutos para Omar Marmoush y Rayan Cherki, pero la pareja está marginada, al igual que Abdukodir Khusanov, Erling Haaland, Mateo Kovacic y Rayan Ait-Nouri.

«El único problema que tenemos ahora en la Copa Carabao, a menudo dije que respeto esta competencia o que no lo habríamos ganado cuatro veces seguidas, pero es llegar a esta competencia sin lesiones», dijo el jefe de la ciudad.

“Tenemos lesiones, por lo que será una mezcla del primer equipo con los jugadores académicos para mañana, porque la prioridad debe ser Mónaco y Brentford.

«Es lo que es, pero intentaremos competir para continuar».

Ciudad predicha XI: tráfico, nunes, piedras, mfuni, ake, lewis, nico, mukasa, bobb, savinho, fodes