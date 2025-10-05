Man City Line-Up vs Brentford predijo cuando la decisión de Rodri tomó y Savinho comienza

Noticias del equipo de Manchester City antes del viaje de la Premier League a Brentford con Pep Guardiola confrontada con decisiones importantes sobre Rodri y John Stones

El intermediario de la ciudad, Rodri, pudo comenzar contra Brentford a pesar de las preocupaciones sobre su carga de trabajo

Manchester City esperará extender su carrera invicta a siete juegos en Brentford el domingo por la tarde.

Los Blues han mejorado desde el descanso internacional de septiembre y esperan inscribirse antes del descanso de octubre en la promoción de la Premier League con una victoria en la capital.

City ha ganado cuatro de sus últimos seis juegos y ha admitido los últimos igualas al dibujar los otros dos. Ha ayudado a llevar a Pep Guardiola a la mesa y se centrarán en las abejas en tres puntos para mantenerse al día con las primeras letras de tempo

Gianluigi Donnarumma ocupará su lugar en la portería, mientras que Nico O’Reilly ha impresionado este período. Su forma permite que Josko Gvardiol y Ruben Dias continúen en el medio, pero Pep Guardiola inmediatamente regresa con una decisión.

Abdukodir Khusanov había estado en posesión de la camisa antes de que su lesión y John Stones comenzaran a mitad de semana contra Mónaco. El internacional de Inglaterra tiene una competencia de Matheus Nunes y Rico Lewis, pero ambos han sido pasados ​​por alto en las últimas semanas y las piedras pueden llegar muy bien, dada la planta de amenaza de la pieza establecida de Brentford y su capacidad para hacer frente a un potencial bombardeo aéreo.

En el centro del campo, Rodri jugó una hora a mitad de semana y Guardiola no informó ningún problema con el centrocampista antes del viaje a la capital. El español ciertamente comenzará si se ajusta con la cobertura de Nico González y Mateo Kovacic.

Tijjani Reijnders siempre está presente en el medio, mientras que Phil Fooden, Jeremy Doku y Erling ciertos titulares dan su forma.

Eso deja un lugar abierto y Savinho puede celebrar su nuevo contrato con un segundo comienzo consecutivo en lugar del capitán Bernardo Silva.

Stad predicho XI: Donnarumma, Stones, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland, Doku

—

