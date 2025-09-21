Man City Line-Up vs Arsenal predicho cuando comienza John Stones y se tomó la decisión de Rodri

Manchester City visita el Arsenal en la Premier League el domingo en lo que es un gran partido para ambos clubes si quieren mantener el ritmo de Liverpool en la parte superior de la mesa.

Manchester City planea hacer una llamada tardía sobre la condición física de Rodri antes de su partido de la Premier League con Arsenal el domingo

Pep Guardiola celebró el mismo equipo para la victoria de la Liga de Campeones a mitad de semana en Napoli y quizás sea una alineación similar para el enfrentamiento de la Premier League en el Arsenal el domingo.

City hace el viaje a los Emiratos que son estimulados por victorias consecutivas, pero se enfrentan a su prueba más difícil de la temporada hasta ahora contra los hombres de Mikel Arteta.

Los Gunners corrieron a una victoria por 5-1 en este accesorio la temporada pasada, porque City sufrió una caída dramática en forma.

Una victoria para los Blues les permitiría hablar en puntos con los Gunners y Reignite hablar sobre un posible desafío del título. Y Guardiola puede barajar su mochila en medio de un accesorio agitado que se encuentra en medio de siete juegos en medio de siete juegos.

Un jugador que no se jugará es Gianluigi Donnarumma para admitir al club con el italiano. Hay algunas decisiones importantes en la parte posterior y un retiro para John Stones ofrecería un plomo físico y una opción valiosa para las piezas establecidas. Puede colaborar Ruben Dias con Josko Gvardiol que cambia hacia la izquierda.

Abdukodir Khusanov inmediatamente se equivocó y con signos de interrogación sobre Rico Lewis y Matheus Nunes en ese papel, el internacional de Uzbekistán puede continuar.

La gran pregunta en el mediocampo es si Rodri puede pasar tres juegos en una semana, pero ha tenido un final temprano contra Napoli, un comienzo probablemente incluso parece si existen preocupaciones legítimas sobre su carga de trabajo.

Es difícil ver otros cambios en el XI, ya que el poder del centro del campo ofrece Bernardo Silva y siempre presente Tijjani Reijners, mientras que los tres delanteros de Phil Foden, Jeremy Doku y Erling Haaland están en buena forma.

Se podría pedir a Savinho y Oscar Bobb nuevamente que ofrezcan una variedad de ataque del banco.

