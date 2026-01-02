Man City le dio al Chelsea un impulso triple en medio de preocupaciones sobre lesiones

El Manchester City empató 0-0 con el Sunderland en la Premier League el día de Año Nuevo y sufrió una doble lesión, pero hubo buenas noticias para Pep Guardiola

El Manchester City perdió la oportunidad de reducir a dos puntos la brecha con el Arsenal en la cima de la Premier League cuando el Sunderland empató 0-0 el día de Año Nuevo.

Los Blues se vieron afectados por las lesiones en el agotador partido en el noreste, con Nico González obligado a retirarse en el descanso y Savinho reemplazado a principios de la segunda mitad. Rodri y Jeremy Doku volvieron a la acción tras sus propias expulsiones, pero los problemas de lesiones serán una preocupación para Pep Guardiola, que tampoco podrá contar con Oscar Bobb y Mateo Kovacic.

Pero Los azules recibieron un impulso en el Estadio de la Luz, ya que los tres jugadores que estaban a un partido de ser sancionados y por lo tanto en riesgo de perderse el partido del domingo contra el Chelsea evitaron una tarjeta amarilla.

Dependiendo de la gravedad de su lesión, González podría perderse, pero el capitán Bernardo Silva superó el partido sin previo aviso, al igual que el portero Gianluigi Donnarumma. Una amonestación para cualquiera de ese trío habría sido la quinta de la campaña y habría resultado en una suspensión de un partido.

El plazo se extiende ahora hasta la jornada 32, aumentando el umbral a 10 tarjetas amarillas. Esto significa que no habrá prohibiciones nacionales para las estrellas del City en el corto plazo, pero si un jugador alcanza cifras dobles de amonestaciones, recibirá una sanción de dos partidos.

A pesar de ver terminada la racha de ocho victorias consecutivas de su equipo, Guardiola se mostró satisfecho con la mayoría de las actuaciones de su equipo. «Fue un muy buen partido, especialmente la segunda parte. La primera parte fue emocionante, solo fallamos un gol en el área chica», dijo. «Hicimos muchas buenas jugadas contra un equipo fantástico, pero estoy muy orgulloso y entusiasmado por la forma en que jugamos en un estadio difícil contra oponentes difíciles. Hicimos todo lo que pudimos para ganar, pero al final no pudimos ganar».

«Creamos mucho. No sé si un equipo podría venir aquí y crear lo que nosotros creamos. Tenían fuera de juego y Erling tuvo uno o dos. Tuvieron algunas transiciones porque nuestra forma no era la correcta, en la segunda mitad Rodri nos ayudó y cuando estás en el área de seis yardas cinco, seis, siete veces y no puedes hacerlo, eso era lo único que faltaba.

«Pero jugamos mucho mejor que Nottingham Forest y hoy no pudimos ganar. Ahora es el momento de recuperarse, porque todavía nos quedan dos días hasta el partido contra el Chelsea y vamos a por ello».