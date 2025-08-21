Man City incluye dos cláusulas de transferencia en un acuerdo de £ 7.5 millones para el graduado de la academia

Manchester City ha vendido la academia de posgrado Callum Doyle a Wrexham y ha incluido dos cláusulas vendidas en el acuerdo.

Callum Doyle ha dejado la ciudad para unirse a Wrexham para un acuerdo permanente

Manchester City ha incluido una opción de compra y una cláusula de ventas en el acuerdo de £ 7.5 millones que Callum Doyle ha traído a Wrexham.

Los Blues han tomado una tarifa considerable para el jugador de 21 años, después de haber rechazado una oferta de £ 6.5 millones de Hoffenheim en el equipo de la Bundesliga en la ventana. Los recién llegados Wrexham Championship intentaron aprovechar el final de la ventana abriendo la oferta en Doyle en alrededor de £ 2 millones.

Finalmente acordaron una tarifa de £ 7.5 millones, mientras que City tiene la opción de comprar al defensor de la izquierda, que llegó a las filas en el Etihad y tiene cinco límites para Inglaterra menores de 21 años.

El acuerdo comprende una cláusula del 25%, lo que podría ver la ganancia de la ciudad si Doyle causa una impresión en la etapa del hipódromo y es vendido por el club galés.

Doyle quería convertirse en miembro del ambicioso lado del campeonato y terminar su período en su club de niños, porque nunca logró descifrar al primer equipo bajo Pep Guardiola.

Wrexham ha protegido tres promociones consecutivas bajo la propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney. La semana pasada rompieron su récord de transferencia firmando a Nathan Broadhead de Ipswich por £ 10 millones. Aunque han perdido sus dos primeros juegos en la segunda capa, continúan invirtiendo para tratar de financiar un nuevo costo de promoción.

Doyle traerá mucha experiencia en campeonato en el terreno de hipódromo. Ha pasado los últimos cuatro años en préstamo y después de una campaña con Sunderland en la Liga Uno, las últimas tres temporadas fueron en el campeonato con Coventry, Leicester y Norwich, como resultado de las cuales 112 actuaciones han aparecido en ese nivel.

La venta de Doyle trae los ingresos de la ciudad de la venta de graduados de la academia a alrededor de £ 70 millones este verano. James McAtee se unió a Nottingham Forest por £ 30 millones y Yan Couto transfirió su préstamo a Borussia Dortmund permanente para un reembolso de alrededor de £ 25 millones.

El extremo Farid Alfa-Ruprecht regresó a Alemania para firmar para Bayer Leverkusen por £ 5 millones y Jacob Wright hizo un cambio permanente a Norwich por £ 2.3 millones.

