Roque Santa Cruz se convirtió en un ícono de la Premier League por sus hechizos en Blackburn Rovers y Manchester City y la estrella de Paraguay todavía juega en 44 años

Roque Santa Cruz (L) en Action for Club Libertad este año (Imagen: 2025 Getty Images)

La ex estrella del Manchester City, Roque Santa Cruz, juega notablemente al fútbol a la edad de 44 años para el equipo paraguayan Libertad. El ex ganador de la Liga de Campeones también mira a los mundos alejados de la actitud juvenil que corta mientras trabaja en su oficio en el estadio Etihad.

Una vez una cara suave con zanjas negras de cabello grueso, Santa Cruz, aunque todavía se distingue en sus años avanzados, delgado, barba y con cabello corto. Es probable que hoy en día parezca irreconocible para la mayoría de los fanáticos del fútbol.

Santa Cruz llegó a la ciudad en el verano de 2009 por poco más de £ 17 millones. Sin embargo, se ha sometido a un momento difícil bajo Roberto Mancini, solo jugó 24 veces y anotó cuatro goles antes de volver a los ladrones en préstamo. Santa Cruz surgió por primera vez como un gran talento para el club Olimpia en su país de origen.

Salió de solo 17 años para el Bayern de Múnich y ganó cinco títulos de la Bundesliga y la Copa de Europa en su tiempo en Alemania. Un traslado a Ewood Park se completó en 2007 por más de £ 3 millones y anotó 23 veces en 57 juegos de liga para Blackburn.

Si bien Santa Cruz era un delantero versátil, capaz de mantener la pelota y anotar todo tipo de goles, le resultó difícil insertarse en el primer equipo de la ciudad.

Roque Santa Cruz llegó a la ciudad en 2009 (Imagen: 2009 Getty Images)

Santa Cruz dijo en noviembre de 2010 que sus días estaban contados en la ciudad. «No me veo jugando en el equipo y eso es frustrante», dijo Santa Cruz a BBC Radio 5 Live. «Si el jefe no cree en ti, no puedes empujarlo a hacer esto».

«Es frustrante para mí porque estoy sano y sigo trabajando duro en mi condición. Pero una vez que llega el momento, tengo que mirar mis opciones para jugar en otro lugar. No hay alternativa».

Mientras que era un claro fanático de Santa Cruz, Mancini admitió que no podía garantizarlo durante minutos en el campo. «Roque es un hombre fantástico y un buen jugador, pero conoce la situación aquí», dijo el administrador de la ciudad.

Roque Santa Cruz todavía juega a 44 (Imagen: 2023 Getty Images)

«Lo siento mucho por él porque Roque merece jugar cada juego, porque trabaja muy bien. Pero actualmente es difícil. Espero que pueda jugar para otro equipo porque merece esto».

Solo 18 meses después de dejar a los ladrones para Eastlands, Santa Cruz regresó a Ewood Park prestado por el resto de la temporada. Al regresar, dijo que esperaba nunca volver a la ciudad.

«Para ser honesto, no me gustaría volver. Nunca tuve una buena oportunidad de jugar, tres minutos aquí, cinco minutos allí ocasionalmente», dijo Santa Cruz.

«En ese sentido me ignoran. Naturalmente,[Mancini] Debe llevar a los jugadores que trajo, pero hubo oportunidades en las que podría haber jugado, pero eligió no jugar. «

El contenido no se puede mostrar sin permiso

De Blackburn dijo: «Blackburn entró en el momento adecuado para mi fútbol y volver y solo para seguir jugando de nuevo. Es por eso que aprecio tanto Blackburn y no puedo esperar para comenzar a anotar».

Santa Cruz no logró recuperarse en su forma en Blackburn, pero se demostró en su primer hechizo. Obtuvo temporada con Real Betis y Málaga, así como en México con Cruz Azul, antes de regresar a Paraguay con Olimpia en 2016.

Santa Cruz llegó a Libertad en 2022 y anotó 18 goles para el lado basado en Asunción. Después de haber ganado tres títulos en Libertad, mientras que también se convirtió en el jugador más antiguo que anotó en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, parece que Santa Cruz ha redescubierto su ritmo en sus años crepusculares.

