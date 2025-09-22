Man City hizo cinco cosas mal en tiempo extra versus Arsenal, pero la respuesta de tiempo completo mostró colores reales

Manchester City admitió un empate de última hora en el juego de la Premier League-Equal con el Arsenal cuando Gabriel Martinelli canceló el primer partido de Erling Haaland

Los jugadores y fanáticos de Manchester City intercambiaron gratitud después del juego igual de 1-1 Premier League con Arsenal

Las decisiones tácticas de Pep Guardiola han estado en el centro de atención en las horas desde que Gabriel Martinelli lanzaron un último gas extendido en los Emiratos.

Manchester City estaba sentado y protegió una ventaja de un gol que les dio al principio de la jugada de Haaland y, aunque el Arsenal tenía el territorio y la posesión, lucharon para aprovechar demasiadas oportunidades claras hasta que Martinelli rompió la resistencia de los blues en tiempo extra.

Después del juego, Guardiola habló sobre su orgullo en el espectáculo defensivo y su aceptación de que la capacidad del Arsenal, y, en cierta medida, la semana punitiva que la ciudad había sufrido, jugó en su pensamiento táctico.

No espere que City tenga un hábito para dar posesión y sentarse profundamente, pero no olvidemos que estaba a minutos de un golpe maestro.

Tal como estaba, City fue castigado al final del juego y tuvo que conformarse con un punto. Y aunque el momento de magia de Martinelli fue un final elegante de un sublime pase de eBeeechi Eze, hubo cinco errores de una ciudad agotadora física y mental que el Arsenal permitió detener. El pasaje del juego que llevó al ganador en realidad comenzó con City en la mitad del Arsenal.

Decisión de reijnders

Tijjani Reijnders avanzó en el infield con el balón, en un trío de jugadores del Arsenal, y finalmente fue abordado. El holandés podría haber mostrado un poco más de gestión de juegos y apoyado más amplio en lugar de centralmente, especialmente teniendo en cuenta Savinho. En ese momento del juego, Keepball estaba a la orden del día antes de la ciudad en lugar de un juego de ataque inmediato.

La debilidad de Nico

Incluso cuando Reijnders terminó la posesión, Savinho recogió la pelota suelta y puso un pase en Nico González. El mediocampista solo había entrado en la batalla en la segunda mitad y, aunque estaba bajo presión por un enjambre de camisas del arsenal, tomó un mal toque y luego cambió a más problemas antes de perder la pelota. Hubo un caso de un error de Riccardo Calafiori, pero los funcionarios no estuvieron de acuerdo y al menos Nico tuvo que ser más fuerte para mantener la posesión.

Prensa ausente

El Arsenal luego construye relativamente lentamente y la ciudad tiene los 11 jugadores detrás del balón cuando Eze recoge posesión. De hecho, los Gunners solo tienen tres jugadores en la mitad de la ciudad cuando Eze recoge la pelota y sigue adelante a mitad de camino. Al menos uno de los jugadores de primera línea de la ciudad debería haber cerrado el espacio y comenzar una prensa en vista de la ventaja numérica saludable y la relativa falta de opciones de ataque para Eze, pero los blues, quizás comprensiblemente cansados, aunque el jugador más cercano fue el Savinho recientemente introducido, se citó el campo.

Dallying defensivo

En este punto, la ciudad juega con un respaldo desconocido y Martinelli se encuentra en el canal entre Nathan Ake y Josko Gvardiol en la ciudad. Ake tiene una ventaja en el brasileño, pero elige mantener la línea de defensa y Gvardiol no reconoce el peligro o los intentos de jugar fuera de juego, para que Martinelli pueda llegar al espacio. Una carrera de defensa más alerta al menos le habría dado al brasileño una tarea más difícil de disparar.

Donnarumma -posición

Pero quita un tiro y fue un glorioso final lobado con el exterior de su bota. La última canción para City, y tal vez este nitpicking, fue la posición de Gianluigi Donnarumma. La culpa de la ciudad se aseguró de que la posición del italiano se viera peor, pero no estaba ni por delante ni de regreso cuando Martinelli se disparó y, si algo ayudó a dar forma a la decisión del Arsenal -Man.

Cuando Eze levantó la pelota por encima de la parte superior, el arquero debería haber caído unos pocos metros. Donnarumma tuvo un buen juego y su fisicalidad y disparo habían ayudado a mantener la ciudad en el juego. Pero su reacción después del nivel que te dijo todo lo que necesitabas saber sobre las frustraciones del joven de 26 años mientras él golpeaba la alfombra de hierba de Emirates.

Gran positivo

Romper ese objetivo es quizás injusto cómo jugó la ciudad determinada y cómo en un juego al menos en cierta parte puede atribuirse a una mala decisión, al lado que da.

Pero a pesar de toda la decepción de los jugadores de la ciudad y los fanáticos, el mayor positivo se puede ver después del silbato de tiempo completo. City había mostrado una unidad, deseo y unión que Guardiola complació, sin fin y después de que terminó el juego, el equipo fue al apoyo itinerante para una extensa muestra de agradecimiento y el final respondió en especie.

Era una unidad entre el escuadrón y el apoyo que duró más de dos minutos y demostró que la lucha y la creencia en ambos lados son para esta nueva ciudad. Dos victorias y un sorteo de la semana con la que se enfrentaron los blues es un fuerte retorno y, aunque el anelador del arsenal tardío le quitó parte del brillo, no debería restar valor al progreso en los últimos siete días.

