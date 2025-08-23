Rayan Ait-Nouri hizo su debut en Etihad para el Manchester City, pero fue forzado en las primeras etapas contra Tottenham.

Rayan Ait-Nouri fue forzado en la primera mitad del partido de Manchester City contra los Spurs

Manchester City recibió una lesión en KLAP después de que el nuevo fichaje Rayan Ait-Nouri se aplicara en las primeras etapas de la colisión de la Premier League con Tottenham.

La espalda izquierda pareció girar un sencillo cuando bloqueó un pase después de 15 minutos del juego y se sometió a un tratamiento en el campo, mientras que el personal médico de la ciudad calificó el problema.

Aunque Ait-Nouri continuó inicialmente, la ciudad Nathan Ake envió al calentamiento y un miembro del personal cayó para llevarlo a través de sus pasos.

Ait-Nouri se vio obligado a una carrera de recuperación cuando Tottenham intentó enviar a Mohammed Kudus detrás de su flanco y fue a su sentadilla poco después, llamado con Ake.

City le dijo a Ait-Nouri que bajara para permitirles hacer el cambio, con Ake jugando a la izquierda. La pérdida de Ait-Nouri es un golpe tan temprano en la carrera de su ciudad después de una reubicación de £ 31 millones de Wolves.

De Algerijns impresionó a la Copa Mundial del Club y tuvo una salida tranquila contra los antiguos lobos del club la semana pasada. Fue la primera firma importante de la ciudad en ocho años.

Josko Gvardiol y Nico O’Reilly compartieron tareas la temporada pasada, pero Gvardiol todavía está herido y O’Reilly ha sido utilizado como mediocampista esta temporada.

