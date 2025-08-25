El joven portero True Grant del joven Manchester City ha dejado al club un acuerdo permanente después de que tuvo impresionante préstamo la temporada pasada.

True Grant ganó la Copa Juvenil FA en Manchester City

El portero de Manchester City e Inglaterra Juvenil International True Grant ha dejado al Etihad para unirse a Stoke City para un acuerdo permanente.

Grant, de 19 años, prestado la temporada pasada en Buxton en la National League North, para ayudar al club a alcanzar los play-offs y causar una impresión en su primer gusto del fútbol senior, con 10 hojas limpias en 40 actuaciones.

El hijo del ex portero Lee Grant, que era una figura popular en Stoke City en sus días de partido, fue cierto ganador de la Copa Juvenil de FA en City en 2023/24, cada juego en la competencia y una pizarra limpia en la victoria 4-0 contra Leeds United en la final.

Hizo 14 actuaciones para el club en el equipo Sub-21 de la Premier League 2 y una vez hizo el banco frente a Pep Guardiola, en la victoria de 3-2 Champions League en Red Star en una fase de grupo de caucho muerto en diciembre de 2023.

Pero después de que se mudó del condado de Derby a la ciudad a la edad de 12 años, Grant ahora se ha unido a los Potters e intentará dirigirse a la foto del primer equipo con los líderes del campeonato.

«True ha demostrado su calidad en el Manchester City y durante su hechizo de préstamo en Buxton, y es considerado uno de los jóvenes guardianes más prometedores del país», dijo Jonathan Walters, director deportivo de Stoke City.

“Darren Behcet quería traerlo como parte de una fuerte unidad de portero con Viktor Johansson, Jack Bonham y Frank Fielding, con Tommy Simkin también Excel mientras están prestados.

«Su padre, Lee, fue aquí un jugador enormemente respetado y también una persona fantástica. Nos complace dar la bienvenida a la familia Stoke City, y estoy seguro de que sabe lo que significa usar la insignia».

—

