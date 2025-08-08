Man City Face Vincent Kompany Repita después de la advertencia de transferencia de Pep Guardiola

Pep Guardiola explicó lo que necesitaba de sus jugadores en Manchester City para esta temporada en febrero y hay signos de interrogación en la defensa

John Stones está feliz de reírse de la especulación sobre su futuro en el Manchester City. «Entiendo por qué la gente lo hace, pero no hay nada que comentar», agregó el martes.

«Creo que es genial aquí, no pasa nada. Estoy aquí para pelear y jugar y espero ganar algunos trofeos».

Debería ser música en los oídos de los blues, porque cuando está en forma, Stones no es solo uno de los mejores defensores del planeta, sino uno de los mejores jugadores. Su actuación en la final de la Liga de Campeones de 2023, en el centro del campo y las líneas de descanso, aunque nunca fue atrapado en la parte de atrás, fue un dominante.

Cuando se lo menciona en un Pep Guardiola que comienza a XI, el equipo se siente más seguro. Cuando comienza el juego, se ven más seguros con las estrellas de las piedras que los ayudan en ambos extremos del campo.

Desafortunadamente, esto no ha sido suficiente para esto en las últimas dos temporadas. Stones a menudo ha tenido problemas de lesiones y el año pasado fue particularmente malo porque perdió más de la mitad de los partidos de la ciudad; Solo Rodri y Oscar Bobb estuvieron ausentes por más tiempo.

Tampoco fueron solo los juegos para los que no estaba allí. Hubo una serie de regresos demolidos y la gerencia en torno a su estado físico significaba que solo jugaba 90 minutos a solo ocho veces.

Eso simplemente no es lo suficientemente confiable como para que Guardiola pueda contar con todos los miembros de su equipo, y debido a que el equipo estaba luchando por deshacerse de una crisis de lesiones la temporada pasada, el gerente dejó en claro que la aptitud física sería uno de los mayores requisitos para cualquiera que quisiera realizar en el futuro.

«Tenemos que sentarnos con los médicos, fisios, jugadores, agentes y tenemos claro que algunos de ellos no pueden apoyar cada tres días: jugar cada tres días cada mes o dos meses. Esta es la realidad», dijo Guardiola en febrero después de que se confirmó otro despido largo por piedras.

«Ya hay muchos jugadores que no pueden mantener lo que hemos hecho en la semana pasada, semana, jugando en diferentes competiciones, viajando sin problemas.

«La calidad está ahí, lesiones durante mucho tiempo, para recuperarse y están en los oponentes exigentes donde hoy en día el fútbol moderno [improves]. Merecemos tener una mala temporada, puede suceder. La realidad es para el futuro si queremos estar allí nuevamente, necesitamos y jugadores disponibles.

«A veces puede suceder, pero a menudo sucede. Es muy exigente que los equipos sean más rápidos, más rápidos, más fuertes y no podemos manejarlo ahora».

Las piedras pueden reír, pero la broma ha estado en la ciudad por su ausencia a largo plazo y está en la posición que Vincent Kompany hizo cuando Guardiola llegó al club. Nadie duda de sus activos cuando está en forma, pero si no puede mantenerse en forma, sus activos se volverán cada vez menos valiosos.

Kompany, uno de los mayores combatientes del juego, luchó a través de sus lesiones para mostrar el interés del gerente en el equipo, y su objetivo contra Leicester en 2019 Inmortal y pudo ser el capitán que no solo había llevado a la ciudad a una temporada de 100 puntos, sino que la competencia consecutiva gana como parte de una limpieza interna. Su historia no estaba definida por contratiempos.

Stones llegó en 2016 como parte de la nueva era a la que Kompany podría haber llevado, y cuando su contrato termina el próximo verano, ha hecho una década en el Etihad durante una década. Existe la posibilidad de expandir que, habló sobre el posible final de su carrera en la ciudad, pero para que eso suceda, el año 31 años debe encontrar el poder que Kompany mostró para probar sus escépticos incorrectamente.

Si puede, Stones puede asegurarse de tener la última sonrisa.

