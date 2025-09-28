Man City Face Rodri Landury está esperando con cuatro jugadores para perder la Liga de Campeones de Mónaco

La lesión en el Manchester City más nueva, mientras que Pep Guardiola juzga a Rodri después de la victoria de la Premier League sobre Burnley

La estrella de Manchester City, Rodri, se perdió la victoria de la Premier League en Burnley

Manchester City tiene que esperar a la forma física de Rodri después de que el mediocampista había perdido las ganancias del fin de semana en Burnley.

Los Blues reclamaron un éxito de la Premier League 5-1 del lado de Scott Parker en Etihad el sábado por la tarde para continuar su reciente impulso.

Esperan hacer tres victorias en una semana cuando viajen a Mónaco en la Liga de Campeones el miércoles por la noche. City ciertamente estará sin cuatro jugadores y sudará con la disponibilidad de Rodri. Aquí está el último de la sala de tratamiento Etihad.

Vara

Lesión: Rodilla

El español pasó la victoria sobre Burnley con la ciudad y dijo que no estaba completamente en forma. Hay muchas cosas que puede recuperar a tiempo para jugar en Francia el miércoles. Después del partido contra los Clarets, Pep Guardiola dijo: «No sé cómo está el dolor en su rodilla. Nos dijo que no estaba listo para jugar».

Fecha de devolución potencial: Mónaco (a), 1 de octubre

Abdukodir Khusanov

Lesión: Desconocido

En las últimas semanas, el internacional en Uzebekistán ha hecho el lado derecho de su propio lugar con tres aperturas consecutivas en esa posición. Pero fue forzado durante el resto en el sorteo con el Arsenal y probablemente no regresará para el descanso internacional.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Omar Marmoush

Lesión: Rodilla

Marmoush sufrió una lesión a principios de este mes en el cuarto minuto del sorteo sin rumbo de Egipto con Burkina Faso. Trató de continuar, pero fue retirado cinco minutos después.

Regresó a El Cairo en muletas y se sometió a un escaneo en Egipto para evaluar el alcance del daño. Desde entonces, City ha confirmado que el jugador de 26 años saldrá durante unas semanas y, aunque tenían la esperanza de poder regresar antes del descanso internacional, es comprensible que se centre en la competencia del Everton cuando la Premier League regrese de uniudómetro de dos semanas.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Rayan Cherki

Lesión: Hermético

El internacional francés está marginado durante dos meses después de recoger una lesión en el muslo.

Hay esperanza en Francia que el ex centrocampista de Lyon pueda regresar antes del descanso internacional. Aunque Cherki tiene una pequeña oportunidad de demostrar su idoneidad para el viaje a Brentford durante una semana el domingo, la opinión en la ciudad sigue siendo que la colisión con los Toffees es más probable que regrese una fecha de regreso dos semanas después.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Rayan Ait-Nouri

Lesión: Soltero

Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en las primeras etapas de su debut en el hogar contra Tottenham,

La firma de verano de £ 31 millones de Wolves jugó contra Brighton, pero no le gustó el equipo de Argelia para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Botswana y Guinea a principios de este mes.

No se espera que el argelino regrese a la capacitación lo antes posible hasta el final de las vacaciones internacionales de octubre. Eso posiblemente podría ponerlo en el marco para enfrentar a Everton mientras busca un regreso a la acción el próximo mes.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre