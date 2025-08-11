Man City Face Phil Foden Lesation espera antes de que comience la Premier League

Phil Foden no viajó a Palermo para la última amistad amistosa del Manchester City del verano después de recoger un solo golpe

Manchester City tiene que esperar antes de saber si Phil Foden estará disponible para su primer partido de la temporada de la Premier League. El joven de 25 años perdió el viaje de Palermo con una lesión en el tobillo y, aunque no se considera un gran problema, puede excluirlo por otra semana.

Este verano, Foden parece más solo después de un año difícil en el que luchó con el agotamiento mental y físico. La sonrisa estaba de vuelta en su rostro en la Copa Mundial del Club, donde anotó tres goles, y parecía enérgico en una sesión de entrenamiento abierta para los fanáticos el martes en Manchester.

Sin embargo, no fue mencionado en un equipo de 22 hombres para viajar a Sicilia para el último amistoso de la ciudad antes de que su campaña 2025/26 comenzara con un pequeño problema que podría verlo perder el viaje a Molineux para jugar a los lobos el sábado. Pep Guardiola no parecía demasiado preocupado por el problema, aunque admitió que la decisión de dejarlo fuera para el juego Palermo se trataba más de riesgos.

«Tiene un problema en el tobillo y es por eso que no hemos tomado ningún riesgo», dijo el jefe de la ciudad. «No sé [if he will play against Wolves]. Es solo un golpe, fue doloroso, pero él estará listo cuando esté listo. «

Foden fue uno de los cuatro jugadores que se quedaron en casa por razones físicas. Rodri también se quedó en Manchester mientras continúa su largo camino de regreso a la fitness, donde Guardiola dijo que el ganador del globo de OR probablemente no regresará en pleno estado físico hasta después del primer descanso internacional, incluso si juega antes de ese momento.

Josko Gvardiol y Claudio Echeverri tampoco viajaron, aunque Mateo Kovacic salió a la competencia, pudo dejar de lado hasta octubre. El croata se sometió a una operación al comienzo del verano, pero Guardiola renunció a ser durante otros dos meses sin el centrocampista.

Jack Grealish, James McAtee y Stefan Ortega fueron omitidos mientras veían un movimiento del club. Everton ha mostrado interés en Grealish, mientras que Bos y varios clubes alemanes han hablado con City sobre McAtee; El futuro de Ortega fue sellado cuando James Trafford fue nuevamente firmado desde Burnley hace dos semanas.

Guardiola le gustaría un equipo más pequeño para el momento en que se cierra la ventana de transferencia, con una serie de resultados que aún tienen que completarse.

