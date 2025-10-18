Man City está en alerta roja mientras una decisión explosiva provoca un frenesí de transferencias

La transferencia del Manchester City es la última, ya que la decisión de Marc Guehi podría llevar a una batalla con Liverpool y Real Madrid por el defensor.

Marc Guehi durante una rueda de prensa en Inglaterra. (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

El Manchester City será uno de los pocos clubes afectados por la noticia de que Marc Guehi dejará Crystal Palace de forma permanente el próximo año.

El internacional inglés termina contrato en 2026 y estuvo cerca de mudarse al Liverpool en el verano antes de que la transferencia fracasara al final de la ventana.

El jefe del Palace, Oliver Glasner, ha confirmado que Guehi no firmará un nuevo contrato. Los Eagles podrían deshacerse del jugador de 25 años en enero para asegurarse de no perder al defensor por nada, mientras que Guehi también tendrá libertad para negociar con clubes extranjeros a partir del 1 de enero.

Seguramente el Liverpool reavivará su interés, ya que los gigantes europeos Real Madrid, Bayern Munich y Barcelona han sido vinculados con el ex jugador del Chelsea en las últimas semanas.

El City sería una tontería si no explorara la posibilidad de fichar a Guehi, especialmente con las persistentes dudas sobre el estado físico sobre el futuro a largo plazo de John Stones, quien a su vez terminará contrato el próximo verano.

Si Stones se va, Guehi parece ser un posible reemplazo. Como jugador inglés ocuparía el lugar de los Stones en la plantilla. Está acostumbrado a la Premier League y tiene suficiente experiencia internacional como para no desanimarse por un paso al Etihad y la presión de jugar en el City.

Luego está el ritmo de Guehi, que es una gran ventaja. Las preocupaciones que rodean a los últimos cuatro del City esta temporada se deben principalmente a la falta de ritmo y la pérdida del ritmo de recuperación que solía proporcionar Kyle Walker. Guehi podría devolver algo de velocidad a esa alineación defensiva.

Pase lo que pase, parece destinado a hacer un gran movimiento en 2026. Tendrá muchas opciones el próximo verano, cuando probablemente sea el central titular de Inglaterra en la Copa del Mundo.

El jefe del Palace, Glasner, confirmó la salida de Guehi esta semana y dijo: “Creo que Marc ya nos ha dicho que no firmará un nuevo contrato, por lo que se marchará el año que viene.

«El club quería que se quedara. Le ofrecieron a Marc un nuevo contrato, pero él dijo: ‘No, quiero hacer otra cosa’, y eso es normal».

«Y para nosotros, se trata de cómo podemos manejar esta situación. ¿(Cuál) es la mejor manera de dar el siguiente paso? Y eso es todo acerca de cómo hablamos juntos».