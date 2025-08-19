Manchester City derrotó a los lobos el día inaugural, pero sus próximas cuatro luminarias ofrecen pruebas de estrella

Manchester City derrotó a Wolves 4-0 en su primer partido de la Premier League

Manchester City estableció un marcador de la Premier League al principio de la temporada con la victoria del día de apertura de Swashbuckling en Wolves.

Los Blues, aunque no impecables, fueron impresionantes y diferentes jugadores produjeron versiones sorprendentes en una victoria por 4-0.

Tijjani Reijnders miró la casa de campo nacida en el mediocampo, mientras que Oscar Bobb se destacó a la derecha. James Trafford fue compuesto en Doel, John Stones aseguró su regreso y Rico Lewis Bright.

A medida que comienza la temporada, fue lo más cercano como se podría desear, especialmente dadas las conversaciones de transferencia que dominaron la estructura en medio de posibles resultados para Ederson y Savinho y la perspectiva de Gianluigi Donnarumma, quien llegó del PSG.

Y aunque se realizará más trabajo en el mercado de transferencias del campo con Pep Guardiola, quien, después del acuerdo de su actitud y preocupación, repite que su equipo es demasiado grande, revisó algo como lo mejor.

Todavía hubo momentos involucrados, pero fue un rendimiento en gran medida positivo y un resultado sorprendente que ella tiene la mejor parte de la antigua mesa de la Premier League de un juego no tan relevante.

Hemos estado aquí antes, por supuesto con el Renacimiento de la Ciudad. En el verano, tomaron a un lado la Juventus con una versión impresionante en el World Cup Club antes de colapsar contra Al-Hilal y sufrir una producción de choque.

La última vez que disfrutaron de un margen ganador de cuatro goles en febrero contra Newcastle United fue contra Newcastle United. City luego salió de la Liga de Campeones al Real Madrid y luchó para poner un guante en el Liverpool en sus próximos dos juegos, finalmente ganó dos de sus próximos seis. Y uno de ellos era ahora la tercera fila de Plymouth Argyle en la Copa FA.

Entonces, aunque había mucho que encontrar en Molineux el sábado, la prueba de ácido será en las próximas semanas. ¿Puede la ciudad apoyar su forma y producir rendimiento y resultados con cuáles serán los desafíos más difíciles?

El Blues -Gastheer Tottenham en su primer partido Etihad el sábado, una fiesta que ha tenido una especie de hex en los últimos años, antes de que se hayan intercalado a Brighton y Arsenal a ambos lados de una casa en Manchester Derby.

Esos cuatro juegos nos contarán lo suficiente sobre esta nueva versión de la ciudad. Los Blues perdieron todos los juegos correspondientes el último período debido a un puntaje agregado de 14-3.

Si la ciudad es hermosa después de ese tramo de competiciones, el comienzo de la temporada pasó de un hermoso a un famoso cinco.

—

