Man City esperaba que Rodri lo cambiaría todo, pero ahora debería hacer una nueva pregunta

Manchester City cayó a una segunda derrota consecutiva cuando Brighton vino desde atrás para ganar 2-1 en el estadio AMEX.

Rodri regresó al Manchester City, pero el resultado y la implementación fueron preocupantemente familiarizados

Manchester City tiene trabajo que hacer después de una segunda derrota consecutiva, las heridas viejas se abrieron frente a Pep Guardiola, con el camino de su pérdida en Brighton conocida.

City lideró por la primera mitad de Erling Haaland y parecía tener control sobre el juego, pero Brighton levantó el ritmo a la mitad de la segunda mitad y los azules se doblaban bajo la presión.

Matheus Nunes regaló una penalización con un balonmano innecesario que James Milner convirtió para traer el nivel de puntajes. Las gaviotas parecían los muchos ganadores probables, y usaron una triste defensa para hacerlo, en la que Brajan completó James Trafford para anotar en el minuto 89.

Rodri no puede cambiar las cosas

Fue una sorpresa ver a Rodri lo suficiente como para comenzar en la costa sur, insinuando con Guardiola incluso el viernes que solo obtendría unos minutos antes de irse con España en el servicio internacional.

Pero la inclusión de Rodri le dio a la Premier League su primera visión correcta de una asociación en el mediocampo que podría convertirse en una fuerza real para la ciudad esta temporada, con Tijjani Reijnders al lado del Balloon d’Or Winner.

Le dio a la ciudad una fuerte base del centro del campo, con Rodri que era profundo y Reijnders y Bernardo Silva als no. 8s y durante los proverbios en la primera mitad sentó una plataforma sólida.

Eso desapareció a medida que avanzaba el juego. Bernardo fue el único de los tríos que fue retirado, a pesar de que Rodri hizo su primer inicio de la Premier League durante 11 meses y Reijnders empeoró a medida que avanzaba el juego. Su regresión desde su debut en la Premier League en Wolves es una preocupación y nuevamente, el abdomen suave de la ciudad se abrió en este juego.

La atención será que le sucedió a Rodri en el equipo. Puede que este no sea el ganador del Balón de Oro en su mejor momento, pero todavía era impotente para la ola de Brighton desde la mitad de la segunda mitad.

Durante la preocupación caída de la temporada pasada, siempre fue la esperanza de que Rodri volviera y las cosas volverían a ser normales. Todavía pueden hacerlo con los tiempos, pero este fue un recordatorio de apertura revelador de que no hay garantía de que sea el caso.

Estado de O’Reilly

Nico O’Reilly ahora ha surgido en su papel favorito en el mediocampo en dos de la apertura de tres partidos de la temporada de la Premier League, pero su introducción a Brighton fue mucho más que contar que durante las rutas contra Wolves.

El jugador de 20 años apareció para el Capitán Bernardo con 18 minutos para jugar y el juego estaba sutilmente listo en 1-1. Guardiola tenía otras cartas que usar si quería reorganizar su centro del campo y podría usar Nico González, pero la decisión de poner a los jóvenes en el medio del campo en acción es una señal alentadora para O’Reilly esta temporada.

Colisiones de coaching

Hubo un empeoramiento entre estos dos lados la temporada pasada y tuvo lugar en las primeras etapas de esta luminaria. Algunos en el brillo -bank no estaban contentos con los reijnders cuando atrapó a Diego Gómez temprano. Fue un incidente sucio, pero los reijnders acaban de plantar su pie después de jugar un pase y no había intención de aterrizar en el tobillo del centrocampista.

Cuando Jan Paul Van Hecke voló unos minutos más tarde en un tackle a Omar Marmoush, inmediatamente promovió quejas del Stadsbank y Guardiola al asistente de Fabian Hurzeler, Jonas Scheuermann, e hizo un gesto parlante con las manos. Kolo Toure, siempre un paquete de energía en el sofá, también se disparó y tuvo que ser llevado por Guardiola.

La colisión mostró el incendio que todavía existe dentro del jefe de la ciudad y él era una presencia muy vocal en el área técnica, convenciendo constantemente a los jugadores de pequeñas chats mientras miraba sus ideas a lo que es un equipo nuevo.

Ira no erling

Cuando Haaland corrió y a Marmoush a través del balón en el primer cuarto, entonces esperaría que sobresaliera. Al menos esperabas que Bart Verbruggen se vio obligado a ser forzado a una excelente salvación.

Lo que siguió fue muy inusual para los noruegos. Haaland nunca realmente se quitó la pelota y con los defensores que se acercaron, tomó el tiro cuando no estaba establecido y solo pudo deslizar un esfuerzo lento y grumoso directamente a Verbruggen. A la AMEX le encantó.

Pero el problema con la parte posterior de Haaland, especialmente al principio del juego, es que puede volver a perseguirlo. Haaland todavía tuvo algunas oportunidades de la primera mitad y finalmente se metió un acabado simple a lo largo de Verbruggen después del buen trabajo de Omar Marmoush.

Transferir sorpresas

La puerta inicial en el Etihad podría estar ocupada el lunes, pero esta competencia y las lesiones del escuadrón de Guardiola dificultaron la transferencia de la actividad de transferencia.

Ederson regresó al sofá, a pesar del interés de Fenerbahce y Galatasaray, mientras que Manuel Akanji e Ilkay Gundogan estaban de vuelta en el partido del juego. Se omitieron la semana pasada, en un claro indicador de que su futuro no eran de la ciudad.

Los tres aún podrían irse el día de la fecha límite, pero su presencia en la costa sur claramente claramente en la víspera de cerrar la ventana de transferencia. Lo mismo se aplica a Stefan Ortega, quien ha estado preparado para una salida desde finales de julio cuando James Trafford regresó, pero todavía está en el club y actuó como portero de la tercera opción en el AMEX, con Marcus Bettinelli aún no disponible.