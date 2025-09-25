Man City espera que cuatro jugadores regresen de una lesión después del descanso internacional

Manchester City tiene varios jugadores en el primer equipo que actualmente está lesionado, pero existe la expectativa de que regresarán después del internacional de octubre.

Rayan Cherki tiene la oportunidad de estar en forma para el viaje de la ciudad a Brentford, pero está más inclinado a regresar a Everton

Manchester City espera que Abdukodir Khusanov, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki y Omar Marmoush estén disponibles nuevamente después del descanso internacional de octubre.

El cuarteto herido ve a Everton en Etihad el 18 de octubre de octubre como una posible fecha de retorno, porque quieren superar los problemas de la lesión en las últimas semanas.

El internacional de Francia Cherki ha sido dejado de lado desde que recogió una lesión en el muslo a fines de agosto. Inicialmente, se esperaba que el jugador de 21 años saliera durante dos meses, pero ha progresado bien y ahora está comenzando el trabajo de rehabilitación para volver a la aptitud completa.

Hay esperanza en Francia que el ex centrocampista de Lyon pueda regresar antes del descanso internacional. Aunque Cherki tiene una pequeña oportunidad de demostrar su idoneidad para el viaje a Brentford durante una semana el domingo, la opinión en la ciudad sigue siendo que la colisión con los Toffees es más probable que regrese una fecha de regreso dos semanas después.

La firma de verano de £ 34 millones anotó durante su debut en la Premier League en Wolves y luego comenzó una semana después contra Tottenham, antes de sufrir la lesión que lo gobernó del viaje a Brighton a fines de agosto.

El lateral izquierdo Ait-Nouri ha estado ausente desde el descanso internacional de septiembre con una lesión en el tobillo. No se espera que el argelino regrese a la capacitación lo antes posible hasta el final de las vacaciones internacionales de octubre. Eso posiblemente podría ponerlo en el marco para enfrentar a Everton mientras busca un regreso a la acción el próximo mes.

Marmoush también está al margen después de recoger una lesión en la rodilla mientras juega para Egipto en el descanso internacional anterior. Pep Guardiola esperaba tenerlo disponible para el internacional de octubre y, aunque el jugador de 26 años podría estar en forma para el viaje a Brentford el 5 de octubre, es más probable que vuelva a la acción después del descanso.

Guardiola gobernó Khusanov para «los próximos tres juegos» antes del viaje a mitad de semana a Huddersfield Town en la Copa Carabao, pero es poco probable que el defensor de 21 años esté disponible para la colisión Etihad con Everton.

Erling Haaland se perdió la victoria en Huddersfield después de que fue recogido en el Arsenal con una queja. Guardiola liderará la regla sobre Norwegian en el entrenamiento antes de decidir entrar en Burnley el fin de semana.

Los blues también esperan a Mateo Kovacic para volver a la acción. El mediocampista croata ha salido con una lesión en Aquiles desde el final de la temporada pasada.

