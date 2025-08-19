Man City enviaría el mensaje equivocado con Rico Lewis Transfer

Rico Lewis es objeto de interés de Nottingham Forest, pero el Manchester City tiene que ver el mensaje que envían con una venta.

Rico Lewis estaba sonriendo por completo después de que City ganó en Wolves, pero luego dejó en claro que quiere quedarse en el club

Después de elogiar la estrategia de Manchester City para vender graduados en la academia y haber presentado fondos significativos en el proceso, puede considerarse algo hipócrita advertir contra ellos. Pero entonces el caso de Rico Lewis se siente muy diferente de los que han estado antes.

En los últimos años, City se ha convertido en el maestro de la venta de jugadores jóvenes. Ya este verano trajeron casi £ 30 millones de la venta de Jacob Wright a Norwich City y Yan Couto a Borussia Dortmund. Ese es un buen dinero para dos jugadores que nunca rompieron el primer equipo en Etihad.

La mudanza de James McAtee a Nottingham Forest se confirmó el sábado, lo que resultó en otros £ 30 millones. La situación de McAtee es algo diferente, y hay suficientes a quienes les gustó su negocio para resolver un poco diferente.

El jugador de 22 años hizo 34 actuaciones para el club, pero solo comenzaron nueve. Haciendo solo tres inicios de la Premier League la temporada pasada, cuando el equipo tuvo su parte en las dificultades, confirmó a McAtee que nunca tendría la oportunidad de abrirse paso en el club, donde había estado por debajo de los 11 desde el grado bajo.

Eso probablemente agita el argumento para la venta de McAtee. Una vez más, City le ha traído una buena tarifa y podría afirmar que casi han compensado la firma de Rayan Cherki, un año más joven que McAtee, vendiendo el último al bosque. Eso es claramente algo bueno.

Pero debe haber una línea en alguna parte, y Lewis también la vendería. El jugador de 20 años debe ser una de las joyas de la Stadsacademie y el primer jugador en hacer el avance en el primer equipo desde Phil Foden Real.

Tiene cinco juegos de un siglo de actuaciones para su Boys ‘Club, y de sus 59 juegos en la Premier League, sus 40 comenzaron. Su estilo de juego también es la esencia de lo que la Ciudad de los Jugadores de la Academia ha querido desde que comenzó la era de Pep Guardiola.

Lewis demostró exactamente eso contra Wolves el sábado, comenzando de regreso, pero con la inteligencia posicional para conducir al centro del campo y la excelencia técnica para prosperar en posesión. Sí, tuvo una segunda mitad difícil de la temporada pasada, pero no estaba solo en eso. También era la primera vez que era parte de un equipo que había perdido el camino.

Hablando después de la victoria en Molineux, dejó en claro que no quería salir de la ciudad, llamó a su «club de sueños» y dijo que se veía a sí mismo no jugando en ningún otro lugar. Pero el interés de Forest no es una oportunidad en la oscuridad, y han tenido aliento en algún lugar de que un acuerdo sea posible.

Ciertamente es cierto que la ciudad debería vender en las próximas semanas. Guardiola nuevamente repitió que tenía demasiados jugadores durante el fin de semana, y esperarías al menos dos o tres habitaciones antes de que se cierre la ventana, si ya no.

La venta de Lewis puede no haber estado en la agenda al comienzo del verano, pero si otros resultan ser más difíciles, al menos se ha convertido en una oportunidad que se investigó.

Pero vender a Lewis y McAtee en la misma ventana enviaría el mensaje incorrecto, no solo externamente sino también internamente. Esos jóvenes de 16, 17 y 18 años que desean hacer el avance verían la dirección de los viajes, donde se venden jóvenes de la Academia en lugar de las oportunidades que merece su talento.

Con toda honestidad, James Trafford ha regresado este verano y Nico O’Reilly obtiene oportunidades en el centro del campo después de Excel como una izquierda improvisada el verano pasado. Pero Trafford podría encontrar que su ruta es el número 1 complicada por un movimiento para Gianluigi Donnarumma, mientras que O’Reilly tiene una competencia considerable en el medio del campo.

Para los jóvenes jugadores de fútbol, hacer la cifra en la ciudad siempre ha sido una tarea exigente. Este es uno de los mejores escuadrones del mundo, dirigido por el mejor gerente del mundo. Debes ser excepcional para estar en ese equipo de 25 hombres.

Sin embargo, Lewis encaja en esa categoría. Además de un chapuzón la temporada pasada, demostró regularmente que tiene la calidad de ser parte de la foto en la ciudad. Déjelo ir para reducir las canciones del equipo, sería el mensaje equivocado, y la ciudad debe tenerlo en cuenta si el bosque que está interesado en una oferta seria.

Su estrategia de academia ha sido excelente en los últimos años, pero el primer equipo siempre necesita esa conexión nativa. Deja que Lewis ciertamente lo estiraría.