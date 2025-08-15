Man City enviará £ 12.5 millones al campeonato después de la batalla de transferencia

Manchester City -Midfielder Sverre Nypan va al campeonato, mientras que los Blues le sugieren que lo prepare para la Premier League

Nypan de Sver

Firma de Manchester City Sverre Nypan pasará la temporada 2025/26 en Middlesbrough después de que el club campeón haya ganado una batalla a largo plazo para concluir un acuerdo de préstamo.

City ya había alcanzado una fuerte competencia para firmar permanentemente Nypan y este verano para acordar un contrato de £ 12.5 millones después de que Aston Villa, Girona y el Arsenal lo habían mirado para comprarlo. Desde entonces, los Blues han tenido mucho interés en los clubes que quieren que lo presten por el año, incluidos Girona y Lyon.

Ese partido fue ganado por Middlesbrough, mientras que el club de campeonato continúa con el nuevo entrenador Rob Edwards después de la compañía de despedida con Michael Carrick en el verano. Un movimiento al segundo nivel de fútbol inglés se considera una buena preparación si se convierte en un jugador superior de la Premier League.

City ha tenido una buena relación con Middlesbrough en los últimos años, con Micah Hamilton, Morgan Rogers y Zack Steffen en camino a Etihad.

Nypan sigue a su compañero de viaje de los jóvenes de talento para ir a préstamo después de que el medio detrás de la semana pasada completó un traslado a Girona. Varios clubes esperan firmar a Claudio Echeverri en préstamo antes de que se cierre la ventana de transferencia después de que el mediocampista argentino parecía claro en la pretemporada.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Echeverri no se incluyó en el equipo de la ciudad que estaba en camino a Palermo para el apto para la pretemporada, descrito como no en forma. Pep Guardiola tendrá que decidir si debería llevarlo el sábado para el viaje de la Premier League a los lobos con una fuerte competencia por lugares en el equipo.

James McAtee y James Grealishe se fueron esta semana para reducir el tamaño del equipo, donde el primero está a punto de completar una reubicación de £ 30 millones a Nottingham Forest y selló un movimiento de préstamos a Everton.

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.