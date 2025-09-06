Manchester City ha perdido dos de sus primeros tres juegos en la Premier League y tiene el Manchester United y el Arsenal en el horizonte

Pep Guardiola se enfrenta a una gran cantidad de preguntas sin respuesta después de tartamudear Manchester City hasta la temporada

Manchester City ya siente la presión, mientras que la Premier League se detiene para el primer descanso internacional de la temporada.

La campaña quizás tenga solo tres juegos, pero los guises de regreso a retroceso han vaciado la positividad después de la apertura del día de apertura 4-0 en Wolves.

La ciudad está ubicada en la mitad inferior de la mesa y muestra algunas de las mismas debilidades que los vieron caer espectacularmente el invierno pasado.

Pep Guardiola tiene un nuevo equipo de aspecto para trabajar después de una ocupada ventana de transferencia de verano, pero incluso los últimos días produjeron más preguntas con Gianluigi Donnarumma, quien llegó el día de la fecha límite y dejó a Ederson, lo que significa que los Blues han cambiado por completo el protector de portero este verano.

La llegada de Donnarumma aparentemente irá a la segunda deriva de elección, solo cuestión de semanas después de hablar sobre el número uno en la ciudad durante la próxima década. Trafford comenzó los primeros tres juegos de la temporada, pero puede tener que conformarse con un lugar en el sofá cuando la Premier League regrese.

El próximo partido de la ciudad es un derby de Manchester en el Etihad y es el primero de los tres juegos en una semana que incluso en esta fase temprana del calendario siente la provisión de temporada.

El Blues -Gastheer United el domingo 15 de septiembre, antes de dar la bienvenida a los campeones de la Serie A, Napoli y Kevin de Bruyne, en su primer partido de la Liga de Campeones el próximo jueves.

Stadstotter en Europa en el último período y estará encantado de producir un espectáculo mejorado esta vez. Un comienzo ganador contribuiría en gran medida a exorcionar a los demonios del último término, pero será una tarea difícil contra un equipo de Napoli que tiene un récord del 100 por ciento en su propio país y hasta ahora no ha dado un gol en dos juegos.

Los talones del partido de Napoli llegan un viaje a los Emiratos para enfrentarse al Arsenal, donde la ciudad fue humillada 5-1 en el último período.

Los Gunners fueron derrotados por Liverpool la última vez, pero tienen un récord casero envidiable y la colisión entre dos de los grandes bateadores de la competencia puede dar forma a la historia para los próximos meses.

Si la ciudad puede ir a la capital y puede ocurrir y regresar con un resultado, las preguntas se centrarán más en Mikel Arteta, dada la edición y el trofeo de verano del Arsenal. Si no se registran los blues, especialmente si tampoco lograron vencer a United y Napoli, entonces Guardiola tiene serias preguntas que responder.