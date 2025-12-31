Man City entregó la actualización de la transferencia de Antoine Semenyo mientras Andoni Iraola reclama el Arsenal

La estrella del Bournemouth, Antoine Semenyo, que tiene una cláusula de rescisión de £ 65 millones, sigue vinculada con un traslado al Manchester City.

Antoine Semenyo del Bournemouth sigue vinculado al Manchester City (Imagen: Andrew Matthews/PA Wire)

El técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, dice que espera tener a Antoine Semenyo en su plantilla para el próximo partido, a pesar de los rumores que vinculan al delantero con un fichaje por el Manchester City.

El futuro de Semenyo ha sido objeto de especulación en los últimos meses, y los rumores no han hecho más que fortalecerse en las últimas semanas.

El City es ampliamente visto como el favorito para fichar a Semenyo, ya que el internacional de Ghana tiene una cláusula de rescisión de £65 millones en su contrato, que permanecerá activa durante la primera mitad de la ventana de transferencia de enero.

A muchos otros clubes también se les ha atribuido interés en fichar a Semenyo, y Liverpool, Manchester United y Chelsea también se mencionaron como posibles destinos.

Sin embargo, el City sigue figurando como favorito para fichar a Semenyo, que jugó con el Bournemouth el martes por la noche.

El delantero jugó para los Cherries en un empate 2-2 ante el Chelsea, disputando los 90 minutos completos en Stamford Bridge.

El próximo partido del Bournemouth será el 3 de enero (sábado) después de que se abra la ventana de transferencias y ha habido rumores de que Semenyo podría convertirse en jugador del City una vez que llegue el nuevo año.

Sin embargo, Iraola afirma que espera tener a Semenyo disponible para su primer partido de 2026 contra Asrenal el 3 de enero, a pesar de las continuas especulaciones en Man City.

Antoine Semenyo, extremo del Bournemouth. (Imagen: Robin Jones – AFC Bournemouth vía Getty Images)

«No es su último partido aquí con nosotros», dijo Iraola a Sky Sports. «No puedo decir el 100 por ciento, pero creo que jugará [vs Arsenal].

«Necesita recuperarse, hemos jugado dos partidos difíciles en tres días. Tenemos al Arsenal en casa, nos estamos preparando para otro partido, un partido exigente contra los líderes».

«Definitivamente será un jugador importante para nosotros».

Semenyo ha marcado ocho goles con el Bournemouth en lo que va de temporada, todos en la Premier League.

Queda por ver si el jugador de 25 años estará en el equipo de Cherries para enfrentarse al Arsenal este fin de semana, o si se puede llegar a un acuerdo de transferencia por adelantado.