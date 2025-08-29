Manchester City tendrá una reunión emocional en el Etihad en la Liga de Campeones después de que el empate se realizó el jueves.

Kevin de Bruyne se despide de la etihad, pero volverá pronto

Cuando Kevin de Bruyne dijo una despedida emocional del Etihad en mayo, habló entusiasmado con la perspectiva de volver algún día para ver la estatua en honor a él en uso.

De Bruyne puede estar fuera por una vez. City ha encargado una estatua para honrar su década de servicio al club, pero esta vez parece probable que el belga vuelva a ser personal antes de volver en el bronce.

Los dioses del fijación de la UEFA y los fabricantes de la estatua aún pueden sonreírle, pero mientras la ciudad está esperando sus ocho neumáticos de fase de competencia de la Liga de Campeones para su competencia de la Ocho Campeones de la Liga de Campeones, el Bruyne sucederá más rápido de lo esperado antes de que se revele su parábola.

Quizás haya un deseo de que esta luminaria sea una de las competiciones posteriores, ya sea en diciembre o incluso en enero, dado que el hombre de 34 años solo ha salido como un héroe que sale. Pero para De Bruyne disfrutará de la oportunidad de regresar y probar un punto que ya ha sacado del campo.

«No creo que quiera compartir (los detalles) porque, en principio, es más comercial para ellos, solo toman una decisión basada en eso», dijo en abril después de que se hizo público la decisión de no ofrecerle un nuevo contrato.

«No fue realmente una conversación larga, fue exactamente lo que me dijeron y luego no hay nada. Tengo que aceptar la situación, incluso si tengo la sensación de que todavía puedo hacerlo bien, pero eso es todo.

«No tenía una oferta durante todo el año, simplemente tomaron una decisión. Por supuesto que estaba un poco sorprendido, pero solo tengo que aceptarla. Para ser honesto, todavía creo que puedo actuar a este nivel como muestro».

Después de su anotación en su debut en Napoli el fin de semana, aunque algo coincidente, De Bruyne esperará que pueda estar en forma cuando regrese a Etihad. Jugar contra City será una experiencia inusual para él y probablemente una noche emotiva para un jugador que usa su corazón en la manga.

Pero también es un personaje terco y después de haber dejado en claro que tenía la sensación de que todavía tenía suficiente para ofrecer en Etihad, sabrá la mejor manera de demostrar que es el club del que se enamoró.

Aunque esa será una noche especial, el viaje de la ciudad al Bernabéu no lo hará. Es el quinto año consecutivo que la ciudad se ha enfrentado al Real Madrid en esta competencia, y ahora se da por sentado un empate que siempre debe ser delicioso. Hay poco más que decir cuando estos dos se han conocido y seamos honestos, existe alguna posibilidad de que una reunión continúe en las fases eliminatorias.

La lista fija de la ciudad ofrece muchas intrigas, con una colisión contra Galatasaray y un regreso para Leroy Sane y posiblemente uno de Ederson, Manuel Akanji o Ilkay Gundogan. Erik Ten Hag también regresará al Etihad con Bayer Leverkusen.

Con juegos contra Borussia Dortmund, Bodo/Glimt, Monaco y Villarreal, City debería tener suficiente para asegurar un final entre los últimos ocho. Pero luego también lo pensamos la temporada pasada.

