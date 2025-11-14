Man City enfrenta la ironía de una transferencia de £ 31 millones en medio de un improbable sueño de la Copa del Mundo

Nico O’Reilly disfrutó de un excelente debut con Inglaterra contra Serbia el jueves por la noche y la estrella del Manchester City ahora tiene la oportunidad de ser parte del equipo de la Copa del Mundo.

Esta semana hace un año, Nico O’Reilly jugó en el mediocampo cuando el Manchester City Sub-21 fue derrotado por 5-0 por Lincoln City en el Trofeo EFL en Sincil Bank frente a una multitud de 3.055 personas.

Apenas 366 días después de aquella velada catártica, O’Reilly debutó en Inglaterra como lateral izquierdo. Ha pasado un año desde que se graduó de la City Academy, cuya atención se ha desplazado del Trofeo EFL a formar parte del equipo de la Copa Mundial de los Tres Leones, y tal vez incluso forzar su camino hacia el once inicial de Thomas Tuchel.

En declaraciones a ITV después de un debut sereno contra Serbia el jueves por la noche, O’Reilly aceptó la realidad de que el lateral izquierdo es ahora su posición. El joven de 20 años ha imaginado durante mucho tiempo una carrera en el mediocampo, pero cuando se destaca en un rol diferente para entrenadores del calibre de Pep Guardiola y Tuchel, puede que sea mejor aceptar sus planes.

“Sí, por el momento”, dijo O’Reilly cuando se le preguntó si era lateral izquierdo. «Es el lugar donde he jugado mucho. Creo que he dominado esa posición en mi club. Eso es lo que diría en este momento».

Como dijo Tuchel después del partido: O’Reilly es un personaje tímido y reservado y cuando dijo que dominaba esa posición en su club, tal vez no quiso decir que sonara tan grandilocuente como lo hizo. Pero entonces es verdad.

O’Reilly fue titular en siete de los últimos ocho partidos de la Premier League del City como lateral izquierdo y fue titular en tres de sus cuatro partidos de la Liga de Campeones en la misma posición. El domingo, Guardiola se mostró entusiasmado con su actuación ante Mohamed Salah.

De hecho, había comenzado esta temporada con algunos cameos en el mediocampo, pero por £31 millones en el verano fichó a Rayan Ait-Nouri, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva a finales de agosto. Desde entonces, O’Reilly ha consolidado su posición y Ait-Nouri no fue convincente cuando comenzó contra Swansea en la Copa Carabao recientemente.

Ciertamente es irónico el hecho de que el City pasó años buscando un lateral izquierdo especialista, solo para fichar a uno y descubrir que probablemente no lo necesitaban después de todo. A Ait-Nouri probablemente le irá bien, pero en este momento su regreso al equipo está bloqueado por la impresionante estrella de la academia que juega para él.

El debut de O’Reilly en Inglaterra fue solo el número 34 de su carrera profesional e incluso si alberga la ambición de regresar algún día al mediocampo, se dará cuenta de que su camino hacia los partidos con el City y hacia el equipo de Inglaterra para el próximo verano es como lateral izquierdo.

«Nico ha hecho un debut fantástico hoy, es una persona muy tranquila», dijo Tuchel. «Parece muy tímido, no dice mucho, pero es muy inteligente en el campo y se ha adaptado muy bien a todas las cosas nuevas que le exigimos. Muy bien hecho».

O’Reilly se sintió lo suficientemente seguro después de su debut como para hablar de su ambición de ir al Mundial, un objetivo que parecía impensable hace un año.

«Para mí es un objetivo intentar llegar a la Copa del Mundo», dijo. “Hay mucha competencia, pero tengo que seguir trabajando duro, partido a partido y día a día”.

Inglaterra no está repleta de opciones de lateral izquierdo. Myles Lewis-Skelly parecía estar en la pole position, pero ahora no puede entrar en el equipo del Arsenal. Allí han jugado Djed Spence y Tino Livramento, pero son laterales derechos naturales.

Eso deja la puerta entreabierta para O’Reilly, quien podría estar a punto de descubrir que es el lateral izquierdo de primera elección para Manchester City e Inglaterra. Aunque sea mediocampista.