Lennee de Manchester City Jack Grealisk está en la fila esta noche para hacer su debut en el Everton contra Leeds United.

Jack Grealish (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

No hay ninguna razón por la cual Jack Grealisk no tenga éxito en Everton después de su movimiento de préstamos desde Manchester City la semana pasada. Ese es el veredicto del ex centrocampista de Liverpool y el experto en BBC Sport Danny Murphy, quien es «entusiasta» al ver cómo la mitad internacional internacional internacional de Merseyside es lenta.

Grealisk se ha unido a los Toffees con un movimiento de préstamos de primera temporada, pero hay una opción para que el movimiento sea permanente por £ 50 millones el próximo verano.

El jugador de 29 años llegó a la ciudad por £ 100 millones en el verano de 2021 y ganó tres títulos de la Premier League y fue una parte importante del equipo 2022/23 que también ganó la Liga de Campeones y la Copa FA para sellar un triple histórico.

Pero su tiempo de juego se ha acortado en las últimas temporadas y con Pep Guardiola que quería acortar abiertamente el tamaño de su equipo, allanó el camino para que Grealisk dejara el club este verano.

La ex Aston Villa -Star está en línea para hacer su debut en el Everton esta noche cuando comienzan su campaña de la Premier League en Leeds y Murphy espera que Grealisk prospere bajo la administración de David Moyes.

«Es un nuevo desafío para él, pero creo que es un buen movimiento», dijo Murphy a Match sobre el día.

«Él será el hombre más importante, probablemente jugará con el centro y sabemos que Moyesy pondrá a los jugadores detrás de él para protegerlo y dejarlo ir y mostrar su lado creativo.

«No hay ninguna razón por la que no pueda funcionar. Creo que mucho será hambre y deseo en Jack, pero has visto su apetito, quiere estar en el equipo de la Copa Mundial y es un gran jugador.

«La otra ventaja es que cuando los equipos jueguen al Everton, no será como en Man City cuando los equipos estén preparados para defenderse. Habrá espacio.

«Él es un driblador y hace que las cosas sucedan y estoy emocionado por él. Creo que puede ser un muy buen movimiento».

