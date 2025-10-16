Man City dijo cómo fichar al ‘brasileño Erling Haaland’ mientras surge una enorme cláusula de rescisión

Wendeson Wanderley Santos de Melo ha sido apodado el ‘Erling Haaland brasileño’ debido a su prolífica forma goleadora, y el Manchester City estaría interesado en el adolescente brasileño.

El Manchester City mira al «Erling Haaland brasileño» (Imagen: Rob Newell – CameraSport, CameraSport vía Getty Images)

El Manchester City está ansioso por conseguir la firma del ‘brasileño Erling Haaland’, aunque es posible que tenga que gastar hasta £87 millones para fichar a la sensación adolescente.

El delantero de 17 años Wendeson Wanderley Santos de Melo, más conocido como Dell, ha dado un impulso a la cantera del Bahía con sus notables actuaciones. El joven encontró puerta nada menos que 40 veces en sólo 34 partidos con la selección sub-17 del club brasileño en 2023.

Su prolífico récord goleador le valió su debut absoluto con el Bahía a la edad de 16 años, al tiempo que le valió el apodo de «Haaland del Sertao». Parece que pronto podría unirse a su homólogo noruego en el Etihad Stadium, y ESPN informa que el City está siguiendo de cerca su progreso, junto con el gigante italiano AC Milan.

Según el informe, el actual acuerdo de Dell con Bahía incluye una cláusula de rescisión de £87 millones. Sin embargo, los propietarios del City, el City Football Group, poseen una participación del 90 por ciento en el equipo brasileño, lo que podría hacer que cualquier negociación de transferencia sea mucho más fluida para ellos en comparación con los pretendientes rivales.

Hablando de sus ambiciones, Dell reveló: «Todo jugador sueña con jugar a un alto nivel en Europa. Yo tengo el sueño de jugar en un club como el Manchester City, que para mí es el mejor club del mundo. Pero creo que las cosas sucederán de forma natural».

«Para eso quiero jugar aquí en Bahía, ganar títulos, convertirme en un ídolo y luego abrirme camino en Europa. Quién sabe, tal vez ganar títulos y también convertirme en un ídolo en el Manchester City».

Hablando de su apodo inspirado en Haaland, el joven jugador dijo: «Estoy muy contento con este apodo. Haaland es una inspiración para muchos. Es un hombre cuyos vídeos disfruto viendo, tanto fuera como dentro del área».

Dell ha incluido una cláusula de rescisión de £87 millones en su acuerdo con Bahía (Imagen: Instagram/Bahía)

«Creo que mis movimientos son similares a los suyos. Tengo algunos otros modelos a seguir, pero además de Haaland, un delantero que me gusta y al que siempre he seguido desde la cantera [Al-Hilal striker] Marcos Leonardo, que llegó vía Santos. Disfruto viéndolo jugar».

El City tiene actualmente una gran cantidad de talento ofensivo. A principios de este año, Haaland firmó un contrato récord de nueve años y medio con el City, a pesar de los persistentes rumores que lo vinculan con un traslado al Barcelona.

Comentando el futuro del delantero, el entrenador del City, Pep Guardiola, dijo: «No creo que Erling sea tan estúpido como para firmar algo que no le gustaría lograr. Eso es seguro. Pero el fútbol, ​​quién sabe qué pasará la próxima vez. Nadie lo sabe».

Haaland ha continuado con su impresionante forma esta temporada, anotando 12 goles en sólo nueve partidos en todas las competiciones.

