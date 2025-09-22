Manchester City podría haber seguido a Erling Haaland o Jeremy Doku en otro escenario en el Arsenal, pero pueden no haber sido la mayor pérdida del equipo

Erling Haaland y Abudkodir Khusanov

Manchester City estaba atrapado en parálisis en Brighton cuando un cambio de cuatro veces a la hora de Mark los llevó al suelo. Con nuevas amenazas y energía para enfrentar repentinamente, el blues entró en pánico.

Abdukodir Khusanov falló un desafío carnoso y fue reservado, luego por el tiro libre resultante, Matheus Nunes tratados en la caja por una penalización. James Milner se detuvo en casa y City había perdido su ventaja.

A partir de ahí, fue Brighton quien trajo el juego a la ciudad, pero vale la pena recordar que fue demasiado tarde cuando Khusanov fue forzado por una lesión. Guardiola diseccionó el juego y remitió la referencia específica a la calidad del defensor mientras se quejaba del fallecido ganador de Brighton.

«Atacamos en este momento y presionamos muy bien, la autorización era corta y no hicimos la brecha en el lado y tenían jugadores rápidos», dijo. «Khusa puede manejarlo porque es muy rápido, pero fue golpeado y es por eso que no pudo continuar».

City puede tener sentimientos similares después de admitir otro gol tardío que cambia el juego en el Arsenal. Khusanov había sido excelente en la primera mitad de los Emiratos para resolver problemas, usar su increíble ritmo para restaurar la pelota y hacer tacleadas importantes cuando sea necesario.

Sin embargo, tres aperturas en una semana lo citaron, Guardiola solo recientemente dijo que no puede jugar cada tres días, y fue recogido durante el descanso para ser reemplazado por Nunes. El internacional de Portugal no fue de ninguna manera malo y la ciudad casi casi se aferró a lo que habría sido una victoria enormemente impresionante.

Suficiente se tomó de la decisión de Guardiola de dejar caer Haaland en los Emiratos, así como a Doku. Si sus reemplazos, Nico González y Savinho, hubieran mantenido la pelota mejor en el tiempo de lesión, entonces City podría haber sido el juego.

Incluso si Nunes no pudiera ser procesado para el objetivo, el hecho de que el toque de Martinelli lo tomó cuando reunió el balón en el espacio donde Khusanov podría haber estado si aún hubiera estado en el campo, dejando la ciudad con aún más frustración. No es una crítica a Nunes, pero las acciones de Khusanov continúan aumentando esta temporada, incluso si está fuera del campo.

Aquellos cercanos al jugador estaban convencidos de que se mostraría este año como un jugador importante después de un comienzo extraño de su carrera en la ciudad.

Solo cinco juegos en la campaña de la Premier League, ya parece que alguien no puede permitir que la ciudad suba en competiciones si puede ayudar.

