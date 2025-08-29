Man City descubre a los oponentes de la Liga de Campeones mientras Kevin de Bruyne Reunion espera

El sorteo para la fase de competencia de la Liga de Campeones se realiza en Mónaco y Manchester City ahora sabe con quién jugarán.

Manchester City ha descubierto a sus oponentes de la Liga de Campeones

Manchester City juega al Real Madrid en la Liga de Campeones durante la quinta temporada consecutiva después de que los dos clubes se sintieron atraídos por jugar entre sí en la fase de competencia.

El juego se juega en el Bernabéu y no contendrá Etihad -Backkeer si uno de los ocho juegos para City en la fase de competencia mientras intentan clasificarse para los nocauts. Es la sexta vez en siete temporadas que los dos clubes se habrán reunido en la Liga de Campeones, pero el primero en una etapa tan temprana de la competencia.

La colisión de la temporada pasada se produjo en la ronda de play-off recientemente introducida después de que ambos clubes no terminaron entre los ocho primeros en la fase de 36 Team League. Real ganó en casa y fuera para golpear el costado de Pep Guardiola.

Los Blues también se enfrentarán a Borussia Dortmund en el Etihad en la fase de competencia y también habrá una reunión con Kevin de Bruyne, quien regresará a Etihad con Napoli después de reubicar una transferencia gratuita este verano.

Galatasaray también son visitantes del Etihad, que todavía agrega un bajo intrigue a las conversaciones entre las dos partes, en las que los gigantes turcos intentan firmar a Ederson, mientras que también están interesados ​​en Manuel Akanji e Ilkay Gundogan.

City también se enfrentará a Bayer Leverkusen en el Etihad, con viajes a Villarreal, Mónaco y al Círculo del Ártico para enfrentar a Bodo/Glimt, quien ha terminado la larga espera por Noruega para un partido de clasificación de clasificación de la Liga de Campeones.

Los líderes de la ciudad, incluido el director de Voetbal Hugo Viana, asistieron al sorteo en Mónaco con el nuevo formato utilizado para la segunda temporada. Cada club juega ocho juegos como parte de una competencia de 36 equipos, donde los ocho mejores son elegibles para los últimos 16 y el noveno a 24 en una ronda de play-off. Los ocho inferiores se dispararán en la fase de competencia.

City tropezó con la ronda de play-off hace un año como parte de sus caídas en la temporada media y llegó al Real Madrid en esa etapa, perdió en Etihad y Bernabéu para empeorar una temporada decepcionante.

Eso puso fin a una serie de siete temporadas consecutivas de al menos alcanzar los cuartos de final y, aunque los Blues comienzan con una 15ª campaña consecutiva de la Liga de Campeones, Guardiola se determinará que vuelve a ser para la gloria.

El calendario de partidos para los ocho partidos de la ciudad se presentará el sábado.

—

