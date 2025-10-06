Man City demostró que habían aprendido sus lecciones después de las críticas a Haaland

Manchester City dominó una primera mitad y luchó después del descanso, pero esta vez obtuvieron el resultado cuando se aferraron a ganar en Brentford.

Manchester City tuvo que mostrar su lucha para luchar contra la victoria en Brentford

Manchester City extendió su carrera invicta a siete juegos en todos los juegos después de una dura victoria por 1-0 contra Brentford en la Premier League.

City dominó la primera mitad en el estadio de la comunidad GTech y liderado por el objetivo temprano de Erling de Haaland, cuando el noruego continuó su notable serie de forma de objetivo.

Pero fue otro juego después del descanso por segunda vez esta semana. Esta vez, la ciudad desenterró defensivamente y se aferró a lo que tres puntos cruciales podrían demostrar después de que Liverpool fue derrotado por segunda vez en una semana.

Enfoque de la segunda mitad

Mientras que la primera mitad de la ciudad disminuyó después del descanso en el estadio de la comunidad GTech, no fue difícil arrojar tu mente a Mónaco y un juego que comenzó a sentirse espeluznante.

Al igual que lo hicieron en la Liga de Campeones, los Blues dominaron los primeros 45 minutos y lo vieron como si ganaran cómodamente, solo para que las cosas cambiaran después del descanso.

Haaland sintió que habían renunciado a la iniciativa en el Stade Louis II el miércoles. Aquí era difícil decir cuánto del cambio fue que Brentford aumentó su nivel e intensidad y cuánto se debió a la ciudad que cambió lo que hicieron.

El lado de Keith Andrews ciertamente merece el honor por sus esfuerzos. Eran el mejor equipo en la segunda mitad, donde la ciudad tuvo dificultades para crear una oportunidad notable.

Pero en esta ocasión, los Blues lograron mantener el ritmo y eso será un gran alivio para Guardiola y su equipo, quienes elogian muchos elogios por el acero defensivo que mostraron bajo un aluvión de presión.

Donnarummas Big Save

City podría haber tenido una cera de Gianluigi Donnarumma en la meta en la primera mitad de este partido, como fue su dominio. Fue la primera vez en 159 juegos en la Premier League que Brentford no dio toque en la oposición en la oposición en la primera mitad de un partido.

Pero la música de humor cambió después del descanso y los anfitriones salieron con un poco de mordimiento en su juego, por lo que es un partido mucho más uniforme y obligó a la ciudad a tomar su liderazgo ocasionalmente.

Ese fue ciertamente el caso temprano y una defensa descuidada de Josko Gvardiol le presentó a Igor Thiago su segundo uno a uno en la habitación de una semana. Terminó implacablemente contra el Manchester United la semana pasada, pero no pudo hacer esto esta vez.

Nunca parecía seguro y tal vez eso vendrá a Donnarumma. Es una presencia grande e impresionante y defendió a Thiago durante mucho tiempo, ahorrando con su cuerpo cuando el delantero intentó terminar un acabado. Fue especialmente impresionante ya que el italiano no tenía nada que hacer en el juego hasta ese momento.

Rodri -Continues

Cuando se paró frente a la prensa el viernes, Guardiola dio la impresión de alguien que debía responder preguntas sobre Rodri y hacerle paciencia al hombre de 29 años.

Guardiola sugirió que casi toda esta temporada será sobre Rodri, que regresa a la aptitud completa y trata de encontrar su mejor forma. Si para demostrar el punto, el centrocampista tomó sus isquiotibiales en Brentford en los primeros 20 minutos.

Las lesiones musculares no son infrecuentes para los jugadores que han pasado tanto tiempo al margen que se recuperan de lesiones de LCA y Rodri pasa un retorno de una lesión importante de una lesión importante.

Cuando jugó, le ha resultado difícil encontrar constantemente su mejor forma, y ​​esta lesión puede producir un nuevo encantamiento al margen y solo aumentar la lucha por encontrar algo de ritmo.

Nico González es el sustituto de Rodri, pero el sentimiento permanece, no tiene completamente la confianza de Guardiola. Habló sobre recuperar el balón que el mediocampista hizo contra Mónaco cuando se levantó la semana pasada, pero su muerte puede ser demasiado cuidadosa y eso está claro algo que Guardiola quiere que mejore. Estuvo temprano en la segunda mitad en su caso y exigió que tomara un toque en lugar de intentarlo por primera vez.

O’Reilly’s Run

Le costó a Nico O’Reilly hasta principios de abril alcanzar siete aperturas para la ciudad la temporada pasada. Esta vez, el jugador de 20 años hizo a principios de octubre y todos lograron un vistazo.

La academia de posgrado comenzó cada competencia entre los descansos internacionales en septiembre y octubre, que está a la izquierda para Rayan Ait-Nouri, quien puede preguntarse cómo regresará a este equipo.

O’Reilly puede no ser la primera opción de la ciudad, y puede que ni siquiera se quede, pero el hecho de que se lo mencione en los envíos del lado superior de Inglaterra muestra el excelente trabajo que hace en ese puesto.

Foto de carrera por el título

Ha sido una gran semana en la carrera por el título, pero la historia se centra principalmente en el Liverpool y el Arsenal. Los campeones gobernantes han perdido dos veces y los pretendientes han ganado dos veces, incluso venir de detrás a Newcastle el fin de semana pasado.

Pero City continúa su negocio en silencio y también tuvieron una buena semana, incluso si esta victoria fue una que tuvieron que moler con una segunda mitad difícil.

Ahora están a dos puntos de Liverpool y tres detrás del Arsenal, que ya han estado en los Emiratos y han protegido un empate. Tienen razón en esta carrera por el título.