Man City deja los precios de la Liga de Campeones e intenta abordar el gran número de fanáticos

Manchester City ha anunciado los precios de las entradas para sus cuatro partidos de la Liga de Campeones en la primera fase

Manchester City ha confirmado los precios de las entradas para la Liga de Campeones

Manchester City ha bajado los precios de los boletos en la Liga de Campeones al tratar de hacer que el fútbol sea más asequible para sus fanáticos.

Un presidente del primer partido de la nueva campaña, contra Napoli por Kevin de Bruyne, cuesta entre £ 35 y £ 55 para adultos con menores de 18 años que pueden estar presentes por £ 15.

Esos premios reflejan el juego que se considera una categoría B para armas en el calendario, similar a mirar el juego de la ciudad Everton en la Premier League.

Aunque se espera que haya un interés considerable en el juego, debido a que es el regreso de De Bruyne a Etihad después de unos maravillosos diez años en el club, así como una visita de los campeones de la Serie A, el club no quería cobrar tanto como parte de su deseo de reducir los precios.

El accesorio equivalente la temporada pasada, la visita del Inter de Milán, vio que los precios varían de £ 37.50 a £ 77.50 para adultos. El año pasado hubo quejas de los partidarios de que la Liga de Campeones se hizo automáticamente más caro porque se había agregado un juego en casa adicional a la competencia.

La visita de Dortmund tendrá un precio igual que Napoli, mientras que los partidos contra Leverkusen y Galatasaray tienen un precio de entre £ 25 y £ 45 por un boleto con boletos de £ 10 por menos de 18 años. Esa es más barata que la categoría más barata de partidos de la Premier League esta temporada.

City también ha tomado medidas para tratar de evitar que los seguidores compren boletos. Parte de las condiciones para asistir al partido de Napoli será que los partidarios deben haber tenido una membresía de la jornada antes de que se hiciera el sorteo de la Liga de Campeones y asistiera al menos un partido.

El club espera que la medida reduzca los riesgos de seguridad cuando los Wegers puedan comprar boletos en el lado de la casa.

Blues estaba furioso al ver a los fanáticos del Real Madrid el año pasado en sus áreas para el play-off de la Liga de Campeones, mientras que en 2023 Manchester United se vio obligado a disculparse y admitió que 2.000 Galatasaray habían estado en el equipo local para su competencia de la Liga de Campeones.

City tendrá jugadores que regresan para dar la bienvenida en tres de sus cuatro partidos de la Liga de Campeones. Claudio Echeverri está actualmente prestado en Leverkusen, De Bruyne se mudó a Napoli e Ilkay Gundogan se reunirá con Leroy Sane en Galatasaray.

