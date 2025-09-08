Manchester City Transfer más nuevo, mientras que los fanáticos de los Blues tienen su opinión sobre la ventana de verano

El jurado no es para los partidarios del Manchester City en las actividades de transferencia de verano del club.

El blues salpicó alrededor de £ 175 millones durante la ventana y correspondió a la cifra gastada en enero.

El acuerdo del día de la fecha límite para el portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, ha dominado los titulares, ya que el jugador de 26 años reemplazará al fallecido Ederson.

City también actuó rápidamente en el verano para cerrar acuerdos para Tijjani Reijnders, Rayan Ait Nouri, Rayan Cherki y James Trafford.

Pep Guardiola ha renovado a su equipo con muchos jugadores en sus escuadrones de la jornada ahora 2025 Sesiones de firma.

Todavía debe ver qué tan rápido pueden ajustarse los jugadores, ya que los partidos de la Premier League de la ciudad a espalda perdieron después de una victoria por 4-0 sobre Wolves en el día inaugural.

Y los creyentes de la ciudad siguen siendo inciertos sobre si la compañía de transferencia finalmente tendrá éxito.

Más de 2.000 fanáticos respondieron a nuestra encuesta en la que se pidió a los fanáticos que resumieran la ventana y el 34 por ciento la describió como promedio.

El treinta por ciento lo describió decepcionante, mientras que el 24 por ciento también lo tomó. La naturaleza estrecha de las figuras muestra la incertidumbre entre la base de seguidores sobre cómo ver la ventana.

Los votos restantes se dividieron entre terribles (ocho por ciento) y excelentes (cuatro por ciento).

City ahora esperará que el equipo de Geles sea efectivo cuando se reanude el fútbol después del descanso internacional de septiembre con el pequeño problema del Derby de Manchester primero.

