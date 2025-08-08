Manchester City está decidido a demostrar que no han sido superados en la Premier League y que todavía están establecidas algunas tendencias

¿Está listo Manchester City? ¿Todavía hay capítulos de esto una vez tan ricos para escribir que no solo se deterioran y se retroceden?

Esa es la historia de Pep Guardiola y su equipo durante los últimos nueve meses. Una pérdida espectacular de la forma en medio de una crisis de lesiones debilitantes obligó a los Blues a hacerse algunas preguntas difíciles, mientras que Liverpool fue al título de la Premier League.

A pesar de los esfuerzos determinados en el campo y £ 275 millones desde enero en Transferssters, esas preguntas aún no tienen respuesta. El equipo de Guardiola comienza la nueva temporada por primera vez como terceros en los que se siente para siempre y eso no se siente injusto.

Un gerente que lo ha ganado todo en el juego debe demostrar que todavía está en la intersección y obtiene lo mejor de los jugadores que están en la misma posición o en los primeros años de su carrera, decidido a demostrar que un gran cambio a la ciudad puede verlos cumplir con su potencial.

Qué tan bien lo hacen todos, también determinarán cómo se evalúa el reclutamiento de Txiki Begiristain y el recién llegado Hugo Viana sobre su reclutamiento en un año en el que el club ha pasado explícitamente recuperando el terreno en sus rivales.

Mirando alrededor de la Premier League, Guardiola y City pueden al menos estar satisfechos con las decisiones que toman otros clubes.

United se ha convertido en el club más nuevo en instalar un grupo de liderazgo en lugar de tener un capitán, una decisión que tomó algún lugar cuando Guardiola lo hizo por primera vez en Etihad, pero desde entonces se ha copiado ampliamente, y también es el club más nuevo que compró no. 9.

Sesko ya ha tenido comparaciones con Erling Haaland y no solo porque ambos jugaron en RB Leipzig y continúan con los recientes deseos de los clubes más grandes para tener lo que se considera el centro tradicional de su equipo.

Se siente como hace mucho tiempo desde que City ganó dos títulos de la Premier League bajo Guardiola sin un delantero y Roberto Firmino fue anunciado en Merseyside como el mejor falso nueve que existe.

Darwin Núñez llegó a Anfield cuando Haaland llegó a la ciudad, y mientras se prepara para irse después de lograr una fracción de lo que el Noorpool ha considerado romper otro récord de transferencia para firmar a Alexander Isak de Newcastle. En Noord -Londen, el Arsenal ha pagado £ 64 millones con la esperanza de que Viktor Gyokeres sea el número 9 que se ha llevado a cabo durante años cuando se mantiene la pieza faltante de su rompecabezas.

Todos estos acuerdos deben hacer que los rivales de la ciudad sean más peligrosos, pero también muestran que al menos en términos de clubes de perfil de equipo más cerca de los blues, en lugar de más lejos de ellos. Guardiola y sus jugadores no detendrán eso, pero siempre que sean lo suficientemente relevantes como para lograr sus ideas, puede haber confianza en que el desfiladero de regreso a la cima no es insuperable.

