El boxeador Ricky Hatton murió el domingo por la mañana a la edad de 46 años y el Manchester City confirmó que le rendirán homenaje antes del partido contra el Manchester United.

La liga se paga en el Etihad al boxeador Ricky Hatton

Habrá un aplauso antes de que el patada sea, mientras que el Etihad respeta al ex campeón mundial y azul de toda la vida, que nunca ocultó su afecto y apoyo a la ciudad.

Ambos jugadores también usarán pulseras negras, porque el estadio recuerda uno de los mejores atletas de Manchester.

El Hitman fue un campeón mundial con dos peso y tenía a los seguidores dedicados de fanáticos como uno de los mejores y más carismáticos cazadores que este país haya producido.

Un mejor portavoz de la policía de Manchester dijo: «Los oficiales fueron llamados por un miembro de la audiencia para asistir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, hoy a las 6.45 a.m., donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años.

«Actualmente no se considera circunstancias sospechosas».

Hatton ganó 45 de sus 48 ataques profesionales, pero luchó por última vez en 2012. Regresaría a una pelea de exposición en Dubai en diciembre.

Una de sus noches más famosas llegó al Mena en 2005 cuando derrotó a Kostya Tzyu para convertirse en campeones mundiales antes de que más de 30,000 fanáticos viajaran a Las Vegas en 2007 por su pelea con Floyd Mayweather.