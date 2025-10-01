Man City confirma el equipo de 21 hombres para el viaje de Mónaco, mientras que Rodri y Rayan Cherki tomaron decisiones

Manchester City ha seleccionado un equipo de 21 hombres para el viaje de la Liga de Campeones a Mónaco y Pep Guardiola tuvo la decisión de hacer Rodri.

Los jugadores de Manchester City entrenan el martes antes de volar a Mónaco

Rodri actuará para Manchester City en Mónaco después de que el mediocampista fuera admitido en el equipo de 21 hombres de Pep Guardiola para el partido de la Liga de Campeones.

El jugador de 29 años sintió dolor en la rodilla el viernes que lo obligó a obtener la victoria de la Premier League contra Burnley y causó nuevos temores de acondicionamiento físico, influyendo en el problema en el que sufrió una lesión de ACL en septiembre pasado.

Pero Rodri salió de la sesión de entrenamiento del martes sin problemas y es lo suficientemente en forma como para ser parte del equipo que voló a la Riviera francesa el martes por la tarde.

Rayan Cherki también regresó a la capacitación el martes después de reparar una lesión de Dijing, pero la firma de £ 34 millones de veranos no está incluida en el equipo de la jornada.

Cherki no ha estado jugando desde el 23 de agosto y regresó de una lesión antes de lo esperado. City continuará construyendo su estado físico con cuidado y el internacional francés podría aparecer contra Brentford el domingo.

Sin embargo, Mateo Kovacic está incluido y el croata podría hacer su primer rendimiento de la temporada después de la operación a una lesión de Aquiles que se recogió en mayo. Kovacic estaba en el sofá contra Burnley durante el fin de semana, pero no vino al campo.

Teen Divine Mukasa también está en el equipo para el archivo de competencia de la competencia en el Stade Louis II, porque continúa siendo un juego importante en el equipo del primer equipo, pero no hay espacio para Emilio Lawrence, el jugador de 20 años que entrenó el martes con la configuración senior el martes.

Escuadrón de la ciudad vs Mónaco:

Keepers: Donnarumma, Trafford, Bettinelli,

Defensores: Lewis, Nunes, Stones, Dias, Ake, Gvardiol, O’Reilly.

Centrocampistas: Rodri, González, Kovacic, Silva, Reijnders, Foden

Adelante: Bobb, Savinho, Doku, Mukasa, Haaland

