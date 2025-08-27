Man City Carabao Cup Opponentes de tercera ronda confirmó

Manchester City ha descubierto con quién se enfrentarán en la tercera ronda de la Copa Carabao.

Se hizo el empate para la tercera ronda de la Copa Carabao. (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images.)

Manchester City bloquea los cuernos con la ciudad de Huddersfield en la tercera ronda de la Copa Carabao.

Después de la conmoción del Manchester United contra Grimsby Town el miércoles por la noche, se hizo el sorteo de la tercera ronda, lo que convirtió al equipo de Pep Guardiola en una colisión con los Terriers en el estadio de John Smith el próximo mes.

City todavía tiene que ir a la competencia esta temporada y llegar a la tercera ronda como resultado de participar en la Liga de Campeones.

Los clubes de la Premier League que participan en la Liga de Campeones, la Europa League y la Europa Conference League no llegan a la Copa Carabao a la tercera ronda.

Después de dominar la Copa Carabao entre 2018 y 2021, ganando cuatro títulos seguidos, City tuvo problemas en la competencia en cada una de las últimas cuatro temporadas, no más allá de los cuartos de final. Dejaron la competencia en la cuarta ronda la temporada pasada después de perder 2-1 de Tottenham Hotspur.

Esta vez, City comienza su aventura de la Copa Carabao contra los aspirantes de promoción de la Liga Uno, que se enfrentaron por última vez en la competencia en 1968.

Los Terriers corrieron uno de los golpes de la ronda en la segunda ronda el martes por la noche y derrotaron al equipo de la Premier League Sunderland en el estadio de la luz. El lado de Lee Grant tenía la ventaja sobre los penaltis y ganó 6-5 en sanciones después de un estancamiento de 1-1.

Huddersfield derrotó al Campeonato del Campeonato de Leicester City en la ronda anterior y también recuperó ese empate después de un empate 2-2.

Los partidos de la tercera ronda se juegan durante dos semanas (del 15 y 22 de septiembre). Los detalles se confirman a su debido tiempo.