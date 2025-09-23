Man City Boss Pep Guardiola da una respuesta con calificación X a las comparaciones de José Mourinho

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, vio a su equipo luchando en el Arsenal, pero estaba orgulloso del esfuerzo, y los principios de fútbol

Pep Guardiola vio a su equipo un último ecualizador de suspiro, mientras que el Manchester City tenía 1-1 con el Arsenal el domingo con el Arsenal

Pep Guardiola insistió en que nada ha cambiado en el Manchester City mientras se reía de las comparaciones con el ex rival José Mourinho después de su empate 1-1 con el Arsenal.

City tenía solo el 32 por ciento poseído con los Emiratos, menos que un equipo de Guardiola una vez lo había hecho, y había estado tan a la defensiva como los equipos durante años contra ellos en su esfuerzo finalmente fallido por ver una victoria de 1-0. Una desviación tan clara de los principios de Guardiola llevó a algunos a preguntarse si dejó la fórmula con la que tuvo tanto éxito, después de hablar sobre la necesidad de City la temporada pasada para realizar un seguimiento de los equipos que jugaron ‘Fútbol Moderno’.

Guardiola aceptó que el Arsenal era mejor en el día, pero la idea de frotar que ya no ha poseído, y llegó tan lejos que dijo que la exhibición de la ciudad siguió las mismas instrucciones de Johan Cruyff que habían llevado al resto de su carrera.

«Cuando ganamos la Premier League, éramos un equipo aburrido, ¿verdad? Por eso dije:» Está bien, voy a hacer más contraataques esta temporada «, bromeó.

«Tal vez los jugadores puedan hablar sobre cuánto he cambiado esta temporada en el futuro. Tal vez son aquellos que tienen el mayor crédito para hablar si realmente lo uso, porque están en cada reunión, en cada juego, en cada reunión después de la competencia. Puedes preguntarles.

«Creo que es lo mismo. Totalmente. Lo que ha cambiado es que los oponentes juegan de manera diferente y no podemos hacerlo mejor. Dije después del juego que el Arsenal era mejor.

«No me gusta jugar la forma en que jugamos en el Arsenal, pero hay muchas cosas que me encantaron, que no tenía en el pasado. Siempre creía que, cuando comencé como futbolista bajo Johan Cruyff, que cuando un equipo va a la hombre … H Midfielder, mira a Romario, mira al frente ‘.

‘Tienes que jugar allí, uno contra uno. Si quieres jugar uno contra uno con Erling [Haaland] Luego juega contra uno. Si pierdes ese juego, será un objetivo. «

Guardiola ha hablado de querer usar contraataques con más frecuencia esta temporada cuando Haaland tenía espacio para caminar, y el objetivo en el Arsenal era otro ejemplo de eso. El jefe de la ciudad, sin embargo, señaló tres días antes a la actuación contra Napoli para sugerir que no se desviará de sus principios.

«Lea esa situación [to see] Si tenemos otro jugador en el proceso «, dijo.» Por ejemplo, ¿cambiamos la forma en que jugamos contra Napoli? [No.] ¿Tres días después cambiamos para jugar? F *** ¡Soy realmente bueno, definitivamente he cambiado todo en tres días! Tengo que ser un muy buen gerente.

«A veces los oponentes son buenos y crean un desafío que no podemos asumir. Hasta que me retire en este club o me retire, me gustaría jugar como quiero jugar. A veces no somos buenos, a veces el oponente es mejor.

«Pero para un juego es malo y el equipo va … Quiero la transición. Si defendemos más profundo porque son mejores o somos muy s ***, si puedes ejecutar, ejecute. Si puedes realizar la transición, ejecutar. Es porque estamos allí.

«Pero en los principios, prefiero recuperar la pelota en el campo, hacer mucha posesión para interrumpir la estructura de los oponentes y tratar de castigarlos. Siempre ha sido el caso y siempre lo estaré. Si no sucede, es porque fuimos malos, no porque queremos hacer eso».

