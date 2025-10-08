Jack Grealisk ha tenido un momento difícil en el Manchester City, pero se ve renacido y si su forma persiste, debería haber una hilera de candidatos frente a él el próximo verano.

Jack Grealishe redescubre su mejor forma en Everton

Después de haber perdido un retiro en Inglaterra, Jack Grealisk ahora puede pararse con ambos pies en el suelo durante unas semanas, con Everton de pie frente a su Madre Club Manchester City después del descanso internacional.

El jugador de 30 años probablemente está decepcionado de que su impulso esté en pie después de marcar su primer gol para Everton el domingo en los últimos minutos de su victoria contra Crystal Palace.

El primer objetivo de competencia de Grealishe desde abril fue una ganancia inesperada, pero continuó su inicio alentador en Merseyside. Rápidamente se convirtió en un favorito entre los fanáticos en el estadio Hill Dickinson y una parte importante del ataque de Everton.

Los Toffees lo extrañarán en Etihad el sábado semana, pero esa es la condición que pertenece a un préstamo de un rival de la Premier League. La UEFA permitirá que Claudio Echeverri se oponga a su Madre Club para Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, pero eso no sucede en su propio país.

Por el momento será negarle a Grealisk un regreso a Etihad y, en realidad, sus días se cuentan en City, no importa qué tan bien lo esté haciendo para el equipo David Moyes. Hasta ahora, este acuerdo de préstamo ha estado trabajando para ambas partes, en el sentido de que Grealisk está redescubriendo su mejor forma y ve a City aumentando sus acciones.

El resultado casi inevitable es una separación definitiva de las carreteras el próximo verano y Everton tiene la opción de darse cuenta de que por £ 50 millones. No importa qué tan bien juegue Grealisk, es poco probable que activen eso para un jugador que cumplirá 31 años al mes la próxima temporada.

Pero si esta forma persiste, una venta debe ser factible, y esa es una mejora en comparación con el período que había terminado cuando había pocas posibilidades de un movimiento definitivo.

City no se acercará a la devolución de los £ 100 millones que pagaron a Aston Villa para contraer Grealisk en 2021, pero ese nunca fue el plan. El blues Quizás tenga un historial excelente cuando se trata de aprovechar a los graduados de la academia, pero cuando se trata de vender jugadores del primer equipo, siempre es más difícil, especialmente si se venden porque aún no son lo suficientemente buenos.

Ese es el caso de Grealish, que nunca se basó en el potencial que mostró en los últimos seis meses de la temporada de agudos. Desde entonces ha ido cuesta abajo con él.

La ciudad aún puede reclamar el reembolso que necesitan para él. En lugar de analizar las ganancias y las pérdidas, los clubes ahora a menudo se centran en el valor en libros, con el objetivo de prevenir violaciones de las reglas de ganancias y sostenibilidad (PSR) de la Premier League.

Después de firmar un contrato de seis años cuando se mudó de Villa Park, el reembolso del Grealish con fines contables se extenderá durante seis años. Para el momento en que llegue el verano siguiente, tendrá un valor en libros de £ 16.7 millones en las cuentas del club.

Cada venta por encima de esa cantidad contaría como una ganancia en los estados financieros de la ciudad, lo que se consideraría un éxito. En este momento, una tarifa de transferencia de alrededor de £ 20 millones parece factible, incluso para un jugador con solo doce meses en su contrato.

City no tiene motivos para preocuparse por su posición de PSR. Siguen siendo un gran éxito y la posibilidad de vender graduados de la academia contribuye a generar ganancias considerables para fines contables. Pero garantizar que una nueva venta del primer equipo se reserve como una «ganancia de libro» seguirá siendo una buena noticia para ellos.

