Man City albergará el primer partido de Inglaterra en la Eurocopa 2028 como parte de un impulso de £ 200 millones

El Manchester City albergará cinco partidos en la Eurocopa 2028, incluido el primer partido de Inglaterra si los Tres Leones se clasifican.

Phil Foden quiere jugar con Inglaterra en el estadio del Manchester City en 2028

Inglaterra jugará su primer partido de la Eurocopa 2028 en el Etihad Stadium si se clasifica cuando viajen los Tres Leones.

Wembley seguirá siendo la sede de la mayoría de los partidos de la selección nacional en el torneo que se celebrará en Gran Bretaña, que acogerá dos partidos de la fase de grupos de Inglaterra, así como posibles cuartos de final, semifinal y final. Sin embargo, la búsqueda de la gloria de los Tres Leones dentro de tres años comienza en Manchester.

El equipo de Thomas Tuchel, que ya ha reservado su lugar para la Copa del Mundo del próximo verano a falta de dos partidos gracias a un récord perfecto de seis victorias, tendrá que clasificarse para la Eurocopa 2028 junto a los coanfitriones Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Sin embargo, la UEFA ha reservado dos lugares para las naciones anfitrionas mejor clasificadas que no se clasifican como ganadoras de grupo o mejores segundas.

El City tiene actualmente cuatro jugadores en la plantilla de Inglaterra: Phil Foden, John Stones, Nico O’Reilly y James Trafford, mientras que Jack Grealish, actualmente cedido en el Everton, y Rico Lewis también han estado involucrados en concentraciones anteriores. También tuvo más jugadores (14) en todas las selecciones nacionales en la Eurocopa 2024 que cualquier otro club.

En total, Etihad albergará cinco partidos del Campeonato de Europa, lo que significa que se venderán más de 300.000 entradas para los partidos en el estadio. Después de los partidos de cuatro grupos diferentes, el campo, uno de los seis seleccionados en Inglaterra, también disputará un partido de octavos de final.

El City recibió recientemente a las Leonas contra Brasil en su primer partido desde que ganaron el Campeonato de Europa y ve su participación en el torneo masculino de 2028 como otra señal de progreso.

“¿Qué mejor voto de confianza para la ciudad que un club de fútbol que juegue y organice partidos de alto perfil?” dijo el director general del City, Danny Wilson, al Manchester Evening News el mes pasado.

“Tuvimos los MTV Music Awards en Co-op Live, los británicos vendrán allí el próximo año por primera vez fuera de Londres, la NBA llegará en 2027, volvemos al juego de conciertos, tenemos partidos en el Campeonato Europeo en 2028 y hay otros eventos deportivos que estamos analizando y que estamos ofreciendo para asociarnos con la ciudad.

“No se trata sólo de la ubicación y los lugares y cómo se benefician, se trata de los beneficios económicos más amplios para la ciudad de la gente que viene a comer a los restaurantes y se hospeda en hoteles durante el día, y creo que es fantástico para Manchester.

“Cuantos más eventos hay, más gente trae a la ciudad, más comienza a florecer la economía, más empleos se crean y para nuestra ambición de convertirnos en un destino abierto todos los días del año, se necesita más gente.

«Nuestro compromiso es encontrar empleo para la población local, mejorar sus habilidades, mejorarlas y combinarlas para brindarles oportunidades. Hay muchos beneficios positivos, no solo porque es excelente para el club de fútbol».

Al comentar sobre el anuncio, el concejal de la ciudad de Manchester, Bev Craig, dijo: “Manchester es conocida en todo el mundo como una gran ciudad del fútbol y no podríamos estar más emocionados de dar la bienvenida a nuestra ciudad a un torneo tan prestigioso, disfrutado por millones de aficionados en todo el mundo.

“Somos una ciudad donde el fútbol está profundamente arraigado en nuestro ADN y estamos contando los días para la UEFA Euro 2028. Además de nuestro incomparable amor por el fútbol, ​​la ciudad reúne una red excepcional de socios que trabajan incansablemente para garantizar una experiencia de clase mundial tanto para jugadores como para aficionados y visitantes.

“También es importante reconocer la inversión continua en instalaciones y el desarrollo del área que rodea el estadio en East Manchester para convertirlo en un campus deportivo y de entretenimiento de clase mundial, lo que nos ha permitido presentar la oferta más fuerte posible para albergar el torneo y, en última instancia, nos llevó a ser elegidos como una de las ciudades anfitrionas del torneo.

«Además de disfrutar de un fantástico fútbol de los mejores jugadores del mundo aquí mismo, a nuestras puertas, haremos todo lo posible para maximizar los beneficios para Manchester al albergar el torneo. Con un impulso económico esperado para la economía local de más de £200 millones, es absolutamente beneficioso para la ciudad y para los residentes locales».

