Man City 115 Costos explicados – Cronología de decisiones, postura de la Premier League, castigo potencial

Manchester City News incluye un resumen de la batalla legal a largo plazo de la ciudad con la Premier League en un lugar después de la audiencia de 12 semanas y dos años esperando

Manchester City está esperando un juicio sobre sus presuntas infracciones para las reglas de la Premier League

Manchester City y la Premier League están esperando el veredicto de su saga de cargos a largo plazo. City ha sido acusado de 115 presuntas infracciones de las reglas para la feria financiera por un período de nueve años, que comenzó en 2009 después de la adquisición del Grupo Unido Abu Dhabi y hasta 2018 continuó.

El club ha enfatizado fuertemente su inocencia en todos los puntos y constantemente tiene el nombre claro. City también está acusada de no colaborar la investigación de sus finanzas.

Después de una audiencia de 12 semanas, que comenzó en septiembre de 2024, Pep Guardiola afirmó que el club esperaba aprender el juicio «dentro de un mes». Un año después, el resultado aún debe hacerse público.

Con constante incertidumbre sobre lo que podría pasar en el estadio Etihad, Las noticias de la tarde de Manchester Le trae todo lo que necesita saber sobre los supuestos costos.

¿Dónde empezó todo?

Los cargos se nivelaron en la ciudad en febrero de 2023 y el club negó fuertemente todas las acusaciones. El caso no tiene precedentes en escala y el resultado de la audiencia, ya sea que hayan violado las reglas o sean inocentes, tendrá consecuencias considerables.

Las acusaciones de mala conducta financiera fueron publicadas por primera vez por el periódico alemán Der Spiegel en 2018, que afirmó que los pagos ilegales habían tenido lugar en el club.

¿Cuáles son los 115 costos?

Los costos pueden subdividirse en tres áreas: financiamiento ilegal, no trabajos e infracciones de las reglas financieras dentro de las regulaciones de la UEFA y la Premier League.

Manchester City está acusado de:

54x ausencia para proporcionar información financiera precisa 2009/10 a 2017/18.

14x no proporcionar detalles precisos para los pagos de jugadores y gerentes de 2009/10 a 2017/18.

5X no cumple con las reglas de la UEFA, incluido el juego de la Ferencia Financiera (FFP) 2013/14 a 2017/18.

7x violación de las reglas de PSR de la Premier League 2015/16 a 2017/18.

35X no colaborar con las investigaciones de la Premier League de diciembre de 2018 – febrero de 2023.

Leer más: Man City 115 cargos abordados cuando el jefe de la Premier League se abre de los sentimientos de la línea de tiempo del juicioLeer más: Erling Haaland hace que Fresh Man City 115 Calcons afirme: «Hablé con los jefes»

¿Man City sería relegado si es declarado culpable?

¿Quién sabe? Dada la naturaleza sin precedentes del caso, el alcance del castigo puede ser ilimitado, con todas las opciones sobre la mesa.

El descenso es una posibilidad, aunque parece poco probable, al igual que quitar sus títulos, transferir embargos, deducción de puntos y multas. El experto en financiamiento de fútbol Kieran Maguire le dijo a Manchester Evening News en abril: «No sabemos si el Manchester City es inocente o serán culpables de uno de los cargos.

«Probablemente habrá un tiempo de espera antes de que se anuncie la tarifa y descubriremos si es una multa financiera o una deducción puntual, una opción nuclear que los expulsaría de la competencia, pero creo que la mayoría de la gente piensa que es poco probable».

Es importante enfatizar una vez más que la ciudad ha negado una fuerte mala conducta y decir que tienen evidencia irrefutable para respaldar su reclamo.

¿Por qué el resultado lleva tanto tiempo?

En pocas palabras, el número de cargos y la gravedad de las acusaciones es la razón por la cual el caso duró tanto. Cuando comparó el caso de la ciudad con los asuntos contra Nottingham Forest y Everton antes, Maguire explicó las diferencias.

«Los casos del bosque y el Everton eran muy claros hasta cierto punto. Eran un caso abierto», dijo Maguire a la BBC. «Se propusieron 50,000 pruebas de ambas partes.

«En el caso de Manchester City, tendrá que multiplicar eso por probablemente un factor de 10, por lo que podríamos mirar medio millón de evidencia, que deben reflejarse en las tres personas en el comité.

«También son populares en sus propios trabajos, por lo que intentan obtenerlos regularmente alrededor de una mesa no es necesariamente simple y es por eso que todavía no estamos realmente en el camino en términos de conclusión a la evidencia y luego emitir un juicio ocho meses después».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

¿Qué dijo Man City?

Al anunciar los cargos en febrero de 2023, City publicó una declaración altamente formulada en la que todas las acusaciones negaron y dijeron que estaban «sorprendidas» por las acusaciones de la Premier League.

City dice que dan la bienvenida al Comité Independiente, dado su «extenso conjunto de pruebas irrefutables» de su inocencia reclamada. «Como tal, esperamos descansar este problema de una vez por todas», concluyó la declaración.

Pep Guardiola (Imagen: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

En septiembre pasado, Pep Guardiola dijo que estaba «feliz» de que el caso comenzó antes de sugerir que todos los demás clubes de la Premier League querían ver la ciudad sancionada.

¿Qué dijo la Premier League?

El chef de la Premier League, Richard Masters, se negó a anunciar la fecha de inicio de la audiencia cuando un panel del gobierno le pidió que hiciera esto a principios de 2024, en función del hecho de que el caso se refería a entidades privadas.

Además, explicando por qué no había producido una fecha, Masters le dijo a la BBC: «En pocas palabras, no está dentro de nuestras reglas poder hacer esto.

«Lo que hacemos es publicar cargos cuando se toman y publicamos decisiones cuando se toman. El bit en el medio es administrado por un panel independiente y son muy claros de que quieren que ese proceso sea confidencial».

A finales de julio de 2025, a Masters nuevamente se le pidió una decisión. «Puedes preguntar, pero nuestras reglas son muy claras, es un proceso confidencial, por lo que no puedo dar información sobre el tiempo o algo así», dijo NBC. «No puedo agregar nada a eso».

Después de que el ex presidente del Tottenham, Daniel Levy, dijo que el proceso duró demasiado el mes pasado, Masters dijo: «El único punto del que puedo hablar públicamente es cuando se tomó una decisión.

«No puedo especular por qué o cuándo, eso es todo lo que realmente puedo decir. Daniel no está en la misma posición que yo y no puedo hablar de eso».