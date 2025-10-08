Man City 115 acusa veredicto: se espera una audiencia de la Premier League este mes

El Manchester City está a la espera del resultado de la audiencia sobre los 115 cargos presentados en su contra por la Premier League, y se espera una decisión más pronto que tarde.

El director general de la Premier League, Richard Masters, no ha dado ninguna pista sobre una decisión (Imagen: Stu Forster, Getty Images)

Según se informa, altos cargos de la Premier League anticipan que este mes se tomará una decisión sobre los 115 cargos del Manchester City.

La audiencia, que comenzó en septiembre de 2024, duró doce semanas y el veredicto permanece secreto.

El Manchester City enfrenta cargos por 115 presuntas violaciones de las regulaciones financieras durante un período de nueve años desde 2009, después de su adquisición por Abu Dhabi United Group, hasta 2018.

A lo largo del proceso, el club ha negado sistemáticamente todas las acusaciones.

Los cargos contra el City varían, incluidos 54 cargos por no proporcionar información financiera precisa entre 2009-10 y 2017-18, así como por no proporcionar detalles precisos de los pagos de jugadores y entrenadores durante el mismo período.

Los costos adicionales están relacionados con las reglas del Juego Limpio Financiero de la UEFA y las reglas de ganancias y sostenibilidad de la Premier League.

Estos cargos se presentaron inicialmente en 2023, lo que hizo que la espera para conocer el resultado fuera larga.

La gran cantidad de acusaciones y su gravedad son las principales razones por las que se ha ampliado el caso. el independienteSe espera que la espera termine pronto.

Todo el proceso fue algo misterioso. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha sido interrogado repetidamente, pero no reveló detalles.

En julio de 2025, Masters dijo NBC: «Puedes preguntar, pero nuestras reglas son muy claras. Es un proceso confidencial, por lo que no puedo dar ninguna información sobre el momento ni nada de eso», y agrega: «No puedo agregar nada a eso».

Tras las críticas del ex presidente del Tottenham, Daniel Levy, sobre la duración del proceso, Masters respondió: «El único momento en el que puedo hablar de ello públicamente es cuando se ha tomado una decisión».

Y añadió: «No puedo especular sobre por qué o cuándo, eso es todo lo que realmente puedo decir. Daniel no está en la misma situación que yo y no puedo hablar de eso».

Cuando las acusaciones se hicieron públicas en 2023, el City defendió firmemente su posición. Quedaron conmocionados por las acusaciones y acogieron con agrado una investigación independiente.

El equipo de la Premier League afirmó que tenía «una gran cantidad de pruebas irrefutables» para demostrar su inocencia. «Por lo tanto, esperamos que este asunto se resuelva de una vez por todas», decía un comunicado del club.

El técnico del City, Pep Guardiola, ya había confirmado previamente su compromiso con el Club independientemente del resultado.

«Lo dije hace seis meses, hace un año, cuando todos los clubes nos acusaron de hacer algo: ¿qué pasaría si descendiéramos? Aquí estaré», declaró.

«No sé en qué posición nos van a poner en la conferencia. Seguimos subiendo, volvemos a la Premier League. Lo supe entonces, lo siento ahora».