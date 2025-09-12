‘Make Mine a Treble’: por qué la leyenda del United Paul Scholes Pinten atrajo a un icónico pub de Manchester

‘Las palancas tiran incluso cuando se jubilan’

Paul Scholes detrás del bar en el castillo (Imagen: Billy Reid (x))

Los apostadores en un pub legendario en el centro de la ciudad se sorprendieron cuando vieron a la leyenda Paul Scholes de Manchester United Posts detrás del bar.

La ex estrella de los Rojos e Inglaterra fue visto ayer en el castillo en Oldham Street en el barrio norte (jueves 11 de septiembre).

Un video que se compartió en X, anteriormente Twitter, mostró a dos personas en el bar cuando el experto en televisión del centrocampista, de 50 años, sacó una pinta de una bomba de mano antigua.

«Está bastante seguro de que Paul Scholes está tirando de Pinten en el pub sobre el que acabo de caminar …?!» El apostador desconcertado escribió al lado del video.

Una persona bromeó diciendo que debería estar «en momentos difíciles», mientras que la otra estaba bromeando «, las palancas incluso se retiraron».

El Manchester Evening News De hecho, puede revelar que Scholes estaba filmando una promoción para un podcast con su clase de 92 compañero de equipo, Nicky Butt.

Paul Scholes pintas en un Manchester -Bar

Titulado ‘The Good, The Bad and the Football’ también contiene al comediante nacido en Bolton Paddy McGuinness

Scholes y Butt aparecieron previamente juntos en un podacast llamado ‘Era más grande del fútbol’, donde dieron información y recuerdos de su tiempo jugando con Sir Alex Ferguson en una de las fiestas más exitosas del fútbol británico.

Después de haber aprobado la Academia de United, Scholes asumió casi 500 actuaciones para United y ganó 11 títulos de la Premier League, dos trofeos de la Liga de Campeones y cuatro copas FA.

Como experto, Scholes trabaja principalmente para TNT Sports, pero también organiza el Fandebatshow superpuesto con Jamie Carragher.