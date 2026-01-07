Mainoo, Fernandes, Mount: noticias sobre lesiones del Man United y fechas de regreso antes del partido contra Burnley

El Manchester United inicia esta noche una nueva era cuando visite al Burnley en la Premier League

Kobbie Mainoo y Bruno Fernandes podrían regresar con el Manchester United en Burnley esta noche (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El entrenador en jefe interino del Manchester United, Darren Fletcher, espera tener el mejor comienzo posible esta noche cuando se haga cargo de los Rojos por primera vez. El United llegó al partido tras unos días tumultuosos tras el empate contra el Leeds.

Después de que Ruben Amorim criticara a los responsables de la toma de decisiones del Ineos en su conferencia de prensa posterior al partido, el lunes fue despedido rápidamente y Fletcher asumió el cargo temporal. HOMBRE Deportes Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy entienden que se les ha pedido un puesto interino hasta el final de la temporada, pero al menos por hoy será Fletcher el que esté en el banquillo.

Para lograr la primera victoria del United desde el Boxing Day, Fletcher espera poder convocar al menos a algunos de los jugadores que han resultado lesionados en las últimas semanas. Con esto en mente, HOMBRE Deportes ha analizado las últimas noticias sobre lesiones en Old Trafford.

Kobbie Mainoo

Lesión: Becerro

El centrocampista no ha formado parte de la convocatoria de la jornada de los Reds desde el empate 4-4 contra el Bournemouth. Pero durante su conferencia de prensa previa al partido el martes por la noche, Fletcher afirmó que existe la posibilidad de que Mainoo regrese a la alineación titular contra Burnley.

Dijo: “Kobbie hizo la parte de la sesión de hoy. [Tuesday]. Pero tiene que ser evaluado mañana, así que eso era parte del plan”.

Posible fecha de regreso: 7 de enero contra Burnley

Bruno Fernandez

Lesión: Hermético

Fletcher también reveló en su rueda de prensa que Fernandes había participado en el entrenamiento y volvería con el equipo de la jornada en Turf Moor. El técnico interino sí destacó que se gestionarían sus minutos.

«Bruno Fernandes, no es necesario hablar de Bruno, él es el capitán, es el líder del equipo», explicó Fletcher. «Así que, que estén disponibles para la selección es obviamente una gran noticia para mí, para los jugadores, para el club y para los aficionados».

Posible fecha de regreso: 7 de enero contra Burnley

Montaña de albañil

Lesión: Desconocido

Al igual que Fernandes, Mount también volvió a los entrenamientos el martes y esta noche vuelve al equipo. “Ellos lo harán [Fernandes and Mount] Tienen un número limitado de minutos porque claramente acaban de regresar a los entrenamientos. Así que son buenas noticias, especialmente el hecho de que la forma de Mason Mount es obviamente fantástica para los jugadores que han estado en buena forma», añadió Fletcher.

Posible fecha de regreso: 7 de enero contra Burnley

Harry Maguire

Lesión: Hermético

Fletcher no proporcionó información actualizada sobre el estado físico de Maguire durante su conferencia de prensa previa al partido. Amorim explicó la semana pasada que Maguire todavía está luchando con la lesión que sufrió contra el Tottenham Hotspur en noviembre.

Posible fecha de regreso: enero 2026

Matthijs de Ligt

Lesión: Atrás

Al igual que Maguire, esta semana no se dio ninguna actualización sobre el estado de De Ligt. Ha estado desaparecido desde el empate contra el West Ham y, aunque inicialmente se pensó que las preocupaciones eran menores, el holandés sigue fuera de juego.

Posible fecha de regreso: enero 2026