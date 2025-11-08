Maguire, Sesko, Mainoo, Casemiro: noticias sobre lesiones del Man United tras el empate del Tottenham

Ruben Amorim pudo haber sufrido tres lesiones durante el dramático empate ante el Tottenham en la Premier League

Benjamin Sesko sufrió una lesión durante el empate del Manchester United contra el Tottenham el sábado. (Imagen: (Foto de Julian Finney/Getty Images))

El Manchester United sumó un punto en su partido de la Premier League contra el Tottenham, incluso con diez jugadores sobre el terreno de juego, tras dos lesiones. Bryan Mbeumo abrió el marcador en la primera mitad, pero los goles de Mathys Tel y Richarlison parecían haberle dado sólo los puntos a los Spurs, permitiendo a Matthijs de Ligt igualar en los últimos compases del partido.

El equipo de Rubén Amorim llegó al partido invicto en cuatro partidos, ganando consistencia mediante cambios mínimos en su once inicial. Eso cambió un poco el sábado cuando Noussair Mazraoui, Harry Maguire y Patrick Dorgu sustituyeron a Diogo Dalot, Leny Yoro y Benjamin Sesko.

También hubo un cambio en el banquillo, con un pequeño problema: Kobbie Mainoo falló. Su ausencia duplicó la lista de lesionados del United, siendo Lisandro Martínez el único ausente mientras se recupera de una grave lesión en la rodilla.

En el espacio de 17 minutos en los Spurs, eso aumentó a cuatro posibles problemas de lesiones, con Maguire aparentemente lesionándose el tendón de la corva y Sesko saliendo penosamente del United con un hombre detrás, ya que Amorim había hecho todas sus sustituciones.

Dicho eso, HOMBRE Deportes ha analizado las últimas actualizaciones sobre lesiones del United y sus posibles fechas de regreso con el parón internacional de noviembre en el horizonte.

Harry Maguire

Maguire fue captado por la cámara sujetándose el tendón de la corva después de un duelo con Richarlison. Intentó continuar pero claramente sentía dolor, por lo que fue sustituido por Yoro a los 72 minutos.

Harry Maguire ha planteado al United un problema de lesiones (Imagen: (Foto de Michael Zemanek/Shutterstock))

Benjamín Sesko

Poco más de media hora después de ser introducido por Amorim, Sesko sufrió una lesión que le mandó directo al túnel. Parecía verse afectado por el problema al estirarse para disparar, ya que rápidamente se sentó en el césped después de ese intento antes de recibir tratamiento y posteriormente cojear.

«Tenemos que ver, pero creo que tiene un problema», dijo Amorim a TNT Sports después del partido.

casemiro

Amorim pareció sugerir que Casemiro tampoco podía continuar mientras explicaba cómo las lesiones ayudaron al Tottenham a remontar.

“Con todo lo que ha pasado tiene que salir Harry, tiene que salir Casemiro y Ben”, dijo a TNT Sports.

Kobbie Mainoo

Después de no ser visto en Stockport el viernes en el tren del United a Londres, Mainoo, como era de esperar, no estuvo en el equipo de la jornada. El Athletic señaló más tarde que se perdería el partido contra el Tottenham debido a una lesión leve.

Lisandro Martínez

Después de regresar a los entrenamientos del equipo en Carrington, Martínez se está acercando a regresar de la grave lesión de rodilla que sufrió en febrero.

«Quiere venir aquí», dijo el entrenador del United sobre Martínez antes del partido contra el Forest la semana pasada. «Él no va a hacer eso, va a necesitar tiempo».

