Maguire, Mount, Martínez: noticias sobre lesiones del Man United y fechas de regreso antes de Brighton

El Manchester United recibe al Brighton este fin de semana, pero el entrenador Ruben Amorim ha sufrido un dolor de cabeza en la selección con dos jugadores en duda para el partido.

Mason Mount sufrió un duro golpe durante la victoria del Manchester United sobre el Liverpool. (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Ruben Amorim ha confirmado que Harry Maguire y Mason Mount son dudas para el partido de la Premier League del Manchester United contra el Brighton & Hove Albion el sábado por la noche.

El United buscará conseguir una tercera victoria consecutiva cuando reciba al equipo de Fabian Hurzeler en Old Trafford. Una victoria por 2-0 sobre el Sunderland, seguida de una victoria por 2-1 contra el Liverpool, ha hecho que los Rojos asciendan al noveno lugar en la clasificación.

Las victorias consecutivas fueron el primer logro de Amorim desde que llegó a Inglaterra en noviembre pasado.

Sin embargo, el Brighton está invicto en sus últimos cinco partidos ligueros y el técnico portugués ha lanzado un aviso: «Creo que siempre será lo mismo de siempre, pero será un partido muy difícil», afirmó en su rueda de prensa del viernes.

«Es un equipo duro. Es divertido verlos, muy buenos en la preparación, muy fuertes en las transiciones en todos los aspectos del juego y se desempeñan bien en las jugadas a balón parado».

Aquí, Las noticias de la noche de Manchester revisa las últimas noticias desde la sala de tratamiento de United;

Harry Maguire

Lesión: Golpear

El defensa, que marcó el gol de la victoria ante el Liverpool, sufrió un revés durante el entrenamiento de esta semana.

Lo que dijo Amorim: «Tenemos algunas dudas. Tuvimos algunos problemas con Harry Maguire y Mason Mount la semana pasada. Es cierto, pero nada grave».

Posible fecha de regreso: 25 de octubre vs Brighton (H)

Montaña de albañil

Lesión: Golpear

El centrocampista sufrió un duro golpe ante el Liverpool y fue sustituido por Benjamin Sesko en el minuto 61.

Lo que dijo Amorim: «Tenemos algunas dudas. Tuvimos algunos problemas con Harry Maguire y Mason Mount la semana pasada. Es cierto, pero nada grave».

Posible fecha de regreso: 25 de octubre vs Brighton (H)

Lisandro Martínez sufrió una lesión del ligamento cruzado en febrero. (Imagen: Getty Images)

Lisandro Martínez

Lesión: Ligamento cruzado anterior (LCA)

El central argentino sufrió la lesión ante el Crystal Palace a principios de febrero. Si bien United no correrá ningún riesgo con Martínez, podría estar disponible para ser seleccionado justo antes del receso internacional de noviembre.

Lo que dijo Amorim: «No lo sé [when he will return]entrenó muy bien. No con nosotros, sino en el campo de al lado y también vi el entrenamiento. Se siente bien y la rodilla está respondiendo muy bien, así que no quiero decir día ni semana concreta, pero está a punto de empezar a entrenar con el equipo.

«Entonces depende de si gana un lugar o no. Eso dependerá de él, pero más cerca de su regreso». [full] curso.»

Fecha prevista de regreso: noviembre 2025

