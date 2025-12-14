‘Madrid me dio señales’ – Pep Guardiola da su veredicto sobre las esperanzas de título del Manchester City

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló de una gran semana para su equipo, que busca desafiar en todas las competiciones.

pep guardiola

Pep Guardiola se mostró feliz cuando el Manchester City abandonó Selhurst Park, a pesar de admitir que todavía «no están preparados» para estar donde quieren estar. Una mayor mejora de los Blues les permitió registrar una segunda gran victoria fuera de casa en una semana y dejarlos a dos puntos del Arsenal en la cima de la Premier League.

El técnico del City vio en el Bernabéu que su nuevo equipo todavía tenía trabajo por hacer para encontrar la estrategia adecuada para cada partido, pero no tuvo muchas quejas, ya que aún así lograron una victoria impresionante. Y con sólo un cambio en el equipo en Crystal Palace, con Jeremy Doku lesionado, la actuación en el sur de Londres fue una «gran declaración», que acercó al City a lo que quería lograr que a la posición en la que se encontraba el año pasado.

«Fue un partido muy difícil, lo sabíamos, pero nos preparamos muy bien anímicamente después de un partido duro en Madrid. Estoy muy contento de que estén pasando muchas cosas en el vestuario», afirmó. Hay muchas cosas que debemos mejorar y el Madrid me ha dado muchas señales de que todavía no estamos preparados, no en términos de mentalidad, sino en términos de cómo debemos afrontar determinados partidos.

«Algunos jugadores son jóvenes. Por supuesto que estamos muy contentos, porque sé lo difícil que es [Palace] Son. Hacer 0-3 aquí es una gran declaración para nosotros. Cuando ganas en el pasado, crees por experiencia que el pasado siempre fue perfecto: siempre brillante, siempre en la alfombra roja, siempre fácil.

«Cuando ganamos 100 puntos y todos los títulos no los mencionaré porque sería aburrido y demasiado tarde para ir a casa a dormir, tuvimos muchos partidos como hoy y la resiliencia fue parte de eso. El plan de cada entrenador es hacer lo mejor, pero hay momentos en los que luchas.

«Madrid no fue un partido perfecto y no es quien necesitamos ser para ganar cosas importantes, pero es un paso que estuvimos ahí y peleamos con cinco atrás o lo que sea que pasó. Luchamos increíblemente para lograrlo. Eso construye algo para eso y después ya veremos. Estamos en una mejor posición que la temporada pasada, estamos cerca y esto es lo que tenemos que seguir haciendo».