‘Mad Fine Monton’ – James Trafford establece los objetivos de Bold Man City después de una fuerte decisión de transferencia

El portero James Trafford de Manchester City jugó sus primeros minutos antes del club desde su traslado en su amistoso con Palermo

James Trafford Signs para Manchester City el 29 de julio de 2025

A diferencia del cliché, James Trafford tuvo que pensar dónde dejaría Burnley para este verano. La tentación sería decir que tan pronto como el Manchester City se tome la decisión, pero la antigua ciudad joven ha considerado una oferta seria de Newcastle.

El equipo de Eddie Howe es más que esta ventana entusiasta de Trafford y también hubo una complicada situación de portero en el Etihad para que el jugador se envuelva. Al final, sin embargo, Trafford decidió llegar a casa en el Etihad.

«Fue una locura. Estuve en el club durante aproximadamente dos semanas y fue brillante volver y ver a todos nuevamente, para establecerse. Fue genial pero unos pocos meses locos», dijo en su primera entrevista con los periodistas desde su reubicación de £ 27 millones.

«Claramente hay que tomar una decisión. Pensé que City era la mejor opción para mi carrera y claramente creo en mí mismo. La ciudad era la adecuada para mí y por eso los elegí.

‘No me sorprendió cuando lo hicieron [come back in for me]. Pero realmente no pienso demasiado en el futuro. Cuando lo hicieron, pensé «está bien, sonido». «

Trafford ciertamente se ha desarrollado desde que abandonó la ciudad hace dos años para el césped Moor cuando era niño, y no solo porque ahora está en 6 pies6. Su viaje de regreso al Etihad no ha sido lineal, con momentos difíciles, no solo en Burnley, sino más bien en préstamo con Accrington y luego Bolton.

Regresa al Etihad con la tarea de no solo reemplazar a Ederson, sino también para ser el primer joven de la ciudad que el club vuelve a comprar y para que sea un éxito. Después de haber superado los desafíos difíciles en su joven carrera, esto no es algo que el Cumbrian intente ser autorizado.

«Hay ocupado en cada escenario. Es algo que debes disfrutar», dijo.

«Hay un enorme orgullo para la ciudad, pero realmente no piensas en eso porque siempre insistes en más. No tienes nada garantizado de vivir en la vida, por lo que debes trabajar tan duro como puedas.

«Es claramente un ambiente enormemente diferente el que se accidió a sí mismo como un joven de 18 años, pero es simplemente la vida, ¿no? Entras en algún lugar con 20 niños arreglados, siempre será desalentador, independientemente del nivel.

«Juntos son niños, pueden encontrarlo juntos. Ir a todas partes es nuevo es desalentador, independientemente de cuál sea su trabajo».

Trafford solo ha regresado a la ciudad porque no se permitió ser desanimado por un comienzo brezing para el fútbol senior en Accrington, o los escépticos en Bolton, o una introducción de la Premier League rocosa con Burnley. Mantuvo la cabeza en todas partes y camina por la puerta de Etihad después de que ayudó a los Clarets a regresar a la máxima categoría con 29 hojas limpias y una capa récord de 14 goles admitidas en 46 juegos.

Esa forma fue suficiente para que él obtuviera una llamada del equipo de Inglaterra de Thomas Tuchel, y Guardiola habló sobre Trafford la semana pasada como uno para el equipo nacional durante la próxima década. Lo mismo puede aplicarse en la ciudad, donde el contrato de Ederson expira el verano siguiente, es cuestión de cuándo en lugar de Trafford se establecerá como la primera opción en Etihad.

Hay trabajo por hacer, como siempre habrá, pero ahora está de regreso ‘en casa’ en la ciudad, el arquero tiene los ojos en busca de permanecer exactamente donde está para ayudar a los Blues e Inglaterra.

«Ese es el objetivo. Si lo hago, es brillante. Sé que tengo que trabajar todos los días para lograrlo porque es difícil estar en algún lugar durante diez años, y mucho menos el mejor equipo del mundo», dijo.

«He estado en muchos entornos diferentes, la forma en que juegan y dónde estaban en la competencia. No lo habría tenido de ninguna otra manera.

«He caído, jugué, lo hice bien, me han relegado y promovido. He tenido muchas experiencias y ahora me ha preparado».

