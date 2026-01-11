Macclesfield celebra ‘la mayor sorpresa de la Copa FA de todos los tiempos’ en la televisión nacional

La Liga Nacional Norte derrotó merecidamente al campeón Crystal Palace en un empate, transmitido en vivo por BBC1

El jugador del partido de Macc, Paul Dawson, celebra con la afición (Imagen: Rango)

Macclesfield logró una de las mayores sorpresas de la Copa FA en la historia después de vencer al equipo de la Premier League y al campeón Crystal Palace por 2-1 en Moss Rose. Los Silkmen, un equipo de la Liga Nacional Norte que fue reformado en octubre de 2020, están 117 lugares por debajo del Palace, ganador del año pasado, pero valió la pena su victoria el sábado por la tarde.

Frente a un equipo que incluía al portero del Manchester City Marc Guehi y al enlace del Manchester United Adam Wharton, los anfitriones tomaron la delantera en los últimos compases de la primera mitad cuando el capitán Paul Dawson cabeceó un tiro libre. Palace anunció los cambios en el descanso, pero no hubo mucha diferencia.

En cambio, el equipo fuera de la liga duplicó su ventaja cuando el ex joven del City Isaac Buckley-Ricketts disparó un tiro que superó la zambullida del portero del Palace. Christantus Uche pensó que había descontado un gol para los visitantes, pero su gol a falta de veinte minutos fue anulado por fuera de juego.

Palace logró recortar distancias justo antes del tiempo añadido de la segunda parte cuando Yeremy Pino anotó un brillante tiro libre desde el borde del área penal. Sin embargo, el gol resultó ser poco más que un consuelo.

Macclesfield derrotó al Crystal Palace en lo que se consideró la mayor sorpresa de la Copa FA de todos los tiempos. (Imagen: Rango)

El pitido final provocó escenas salvajes en Moss Rose, con los fanáticos locales inundando el campo para celebrar con sus héroes. La última vez que un equipo fuera de la liga eliminó al campeón de la Copa FA fue en la temporada 1908/09, cuando el propio Palace fue el pececillo y eliminó al Wolverhampton Wanderers de la competición.

Los asesinos de los Giants de Macclesfield también tuvieron un par de vínculos con el United con Luis Lacey, el hermano de Shea, que jugaba para los Silkmen, mientras que el hermano de Wayne Rooney, John, es el entrenador del equipo. El club fuera de la liga entrará ahora en el sorteo de la cuarta ronda el lunes por la noche, donde podría enfrentarse al City o al United si avanza.

Los fanáticos de Macclesfield se vuelven locos al vencer al Crystal Palace en la Copa FA

El capitán de Macclesfield y mejor jugador del partido, Paul Dawson, le dijo a la BBC: «Estoy muy feliz pero muy cansado. Sentí que mantuvimos nuestra forma muy bien y ellos no ganaron mucho».

«Me sorprendió [with the win] Como dije antes, el entrenador nos dio un plan de juego y todos lo cumplimos y llegamos a donde queríamos estar.

«Estaba muy tranquilo cuando entré y estuve en el campo. Me cruzo con algunos cada semana, así que esta cabeza no se lastimará así».

Wayne Rooney felicita al técnico del Macclesfield y a su hermano John Rooney (Imagen: Rango)

«Macclesfield lo significa todo para mí. Es un gran logro. Estoy orgulloso de los muchachos y de los fanáticos. Realmente es un gran club comunitario».

El técnico del Macc, John Rooney, fue felicitado por su hermano Wayne, la ex estrella del United que trabajó como experto para la BBC.

John le dijo a la emisora: «No puedo creerlo, nunca pensamos que estaríamos en esta posición. Estuvimos increíbles desde el primer minuto. Pensé que éramos ganadores merecidos. No podría estar más orgulloso de los muchachos.

«No podría haberles pedido más y se puede ver la alegría en ello».